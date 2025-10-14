Deutsche Bahn startet Buchung für neues Fahrplanjahr – 12 Prozent Rabatt möglich

Die Deutsche Bahn startet den Ticketverkauf für das kommende Fahrplanjahr und gewährt 12 Prozent Frühbucherrabatt auf nationale Sparpreise.

Ab dem 15. Oktober 2025 können Bahnreisende ihre Fahrten für das Fahrplanjahr 2026 über alle Buchungskanäle der Deutschen Bahn buchen. Laut Unternehmen bleiben die Preise für Flex-, Super Spar- und Sparpreistickets sowie für BahnCards stabil.

Zusätzlich gibt es vom 17. bis 21. Oktober 12 Prozent Rabatt auf alle nationalen Super Spar- und Sparpreistickets. Der Rabatt gilt ausschließlich bei Buchung über bahn.de und den DB Navigator.

Neuer Fahrplan mit dichterem Takt und internationalen Zielen

Laut DB werden mit dem neuen Fahrplan künftig 21 deutsche Städte im Halbstundentakt verbunden. Zudem soll das ICE-Sprinter-Netz erweitert werden, unter anderem mit einer neuen „Rekordverbindung“ zwischen Stuttgart und Berlin.

Auch das internationale Angebot wächst: Die Bahn kündigt zusätzliche Direktverbindungen in neun europäische Länder an. Der neue Fahrplan tritt am 14. Dezember 2025 in Kraft.

Wichtige Änderungen im Überblick:

21 Städte künftig im ICE-Halbstundentakt

Ausbau des ICE-Sprinter-Netzes

Neue Direktverbindungen in neun europäische Länder

Einheitlichere Fahrpläne für mehr Stabilität

Premiere des neuen ICE L auf der Strecke Berlin–Köln

Laut DB-Vorständin Stefanie Berk sollen diese Maßnahmen das Reisen komfortabler machen, während stabile Preise und Frühbucherrabatte für Planungssicherheit sorgen. Der neue ICE L soll ab Mitte 2026 auch auf weiteren Strecken eingesetzt werden, etwa nach Westerland oder Oberstdorf.