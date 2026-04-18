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Deutsche horten immer noch Millionen alter Handys

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Der Digitalverband Bitkom meldet, dass in deutschen Haushalten noch 167 Millionen ungenutzte Handys und Smartphones lagern.

Laut einer aktuellen Bitkom-Erhebung nimmt die Zahl der ungenutzten Altgeräte in Deutschland zwar ab, bleibt aber auf hohem Niveau. Während 2025 noch 195 Millionen Alt-Handys registriert wurden, sind es 2026 rund 167 Millionen.

Damit bewahren weiterhin 86 Prozent der Menschen mindestens ein ungenutztes Gerät auf. Der Verband weist darauf hin, dass sich in den Geräten wertvolle Rohstoffe wie Gold, Silber und Seltene Erden befinden, die im Stoffkreislauf gehalten werden sollten.

Warum Deutsche ihre Altgeräte behalten

Nach Angaben von Bitkom sind die Gründe vielfältig. Rund 48 Prozent der Befragten geben an, dass sie alte Handys für eine mögliche spätere Nutzung aufbewahren.

28 Prozent sorgen sich um persönliche Daten, 25 Prozent hängen emotional an ihren Geräten, und 11 Prozent wissen nicht, wo sie Altgeräte abgeben können.

Besonders Jüngere nennen emotionale Gründe, während Ältere häufiger Informationsdefizite bei der Rückgabe haben.

Bitkom empfiehlt folgende Schritte zur Entsorgung:

  • Abgabe an kommunalen Sammelstellen oder Wertstoffhöfen
  • Nutzung der kostenlosen Rücknahme im Handel oder online
  • Löschen persönlicher Daten vor Abgabe
  • Erkennen von Sammelstellen am neuen Rücknahme-Logo
  • Weitergabe funktionsfähiger Geräte durch Verkauf oder Spende

Ich halte die Ergebnisse für ein deutliches Signal, dass das Bewusstsein für nachhaltige Nutzung elektronischer Geräte wächst, die praktische Umsetzung jedoch noch Aufklärungsarbeit und einfache Entsorgungslösungen erfordert.

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15. April 2026 | Jetzt lesen →

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