Deutscher Automarkt: Elektroautos legen erneut kräftig zu

Der deutsche Pkw-Markt ist im August 2026 gewachsen, während Elektroautos stark zulegten und Benziner deutlich verloren.

Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts wurden 212.563 Pkw neu zugelassen. Das waren 2,6 Prozent mehr als im August 2025. Besonders kräftig stiegen private Zulassungen mit 16,9 Prozent. Ihr Anteil erreichte 40,5 Prozent.

Elektroautos kamen auf 68.930 Neuzulassungen und damit auf einen Marktanteil von 32,4 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von 75,1 Prozent. Benziner verloren dagegen 37,9 Prozent und kamen nur noch auf 16,7 Prozent Marktanteil.

Elektroautos und BYD wachsen besonders stark

Mehrere Zahlen zeigen, wie stark sich der Markt derzeit verschiebt:

BYD: 5.256 Pkw, plus 371,8 Prozent

Hybride: 84.603 Pkw und 39,8 Prozent Marktanteil

Diesel: 22.516 Pkw, minus 17,3 Prozent

SUV: 37,6 Prozent Marktanteil, plus 12,0 Prozent

Bei den deutschen Marken blieb VW mit 15,2 Prozent Marktführer, obwohl die Zulassungen um 14,0 Prozent sanken. Mercedes legte um 8,0 Prozent zu, BMW um 2,0 Prozent. Skoda war mit 15.526 Fahrzeugen und 7,3 Prozent Anteil die stärkste Importmarke.

Der durchschnittliche CO₂-Ausstoß sank laut KBA um 18,0 Prozent auf 86,0 Gramm je Kilometer. Ich finde vor allem den Elektroanteil bemerkenswert: Knapp jedes dritte neu zugelassene Auto war im August bereits ein reines Elektroauto. Der Markt verschiebt sich damit sichtbar schneller.

Sämtliche Details, auch zu den einzelnen Herstellern, könnt ihr wie immer beim Kraftfahrt-Bundesamt einsehen (Tabelle unten).

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