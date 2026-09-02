Mobilität

Hyundai Ioniq 3: Das „günstige“ Elektroauto hat einen Preis

Oliver Schwuchow
Von

Hyundai baut sein Lineup an Elektroautos der Ioniq-Reihe endlich nach unten aus und bevor wir einen Ioniq 2 und vielleicht irgendwann Ioniq 1 sehen, startet bald der Ioniq 3 in Deutschland. Heute ist der Bestellstart, wie Hyundai mitgeteilt hat.

Die Produktion ist vor ein paar Tagen angelaufen und wir haben einen offiziellen Preis für Deutschland, auch wenn wir uns das so in etwa schon gedacht haben, weil es bereits einen anderen Euro-Preis gab. Es geht bei 28.950 Euro los, so Hyundai.

Ohne N-Line sieht der Hyundai Ioniq 3 meiner Meinung nach eher bescheiden aus, mit und ein paar Extras Matrix-LED-Scheinwerfern und AC-Laden mit 22 kW ist man dann aber bei über 40.000 Euro. Eine „vernünftige“ Version würde bei mir bei etwa 35.000 Euro liegen, aber wie gesagt, ohne N Line ist das Auto nicht schön.

Mit wird er auch kein optisches Highlight, aber immerhin. Schaut aber gerne selbst vorbei, ihr könnt den Ioniq 3 ab sofort bei Hyundai selbst offiziell konfigurieren.

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