Unterhaltung

RTL bringt erstmals KI-generierte Strafgericht-Folgen ins TV

René Hesse
Von
1 Kommentar
RTL

RTL Deutschland zeigt ab 7. September wie angekündigt fünf Folgen von „Das Strafgericht“, deren bestehende Geschichten mit KI verändert wurden.

Die Folgen laufen ab 15:55 Uhr und basieren auf bereits produzierten Episoden. Gemeinsam mit Constantin Entertainment veränderte RTL Figuren, Handlungsverläufe und Urteile mithilfe generativer KI. Dafür kamen unter anderem Bildbearbeitung, Sprachsynthese und Lipsync-Anpassungen zum Einsatz.

Bild links: original Folge. Bild rechts: echter Darsteller mit KI in original Folge integriert.
Foto: RTL / Constantin Entertainment

RTL verändert mit KI Figuren, Täter und Urteile

Die Eingriffe gehen deutlich über kleinere Anpassungen hinaus. Aus einer freigesprochenen Angeklagten wird beispielsweise eine verurteilte Täterin. In einer anderen Folge wird aus einem Mutter-Sohn-Verhältnis ein Geschwisterverhältnis. Auch ein kompletter „Gender-Swap“ einer Hauptfigur wurde umgesetzt.

Die wichtigsten Fakten zum KI-Pilotprojekt:

  • RTL zeigt insgesamt fünf bearbeitete Folgen.
  • Die Ausstrahlung beginnt in der Woche ab 7. September.
  • Alle Folgen wurden redaktionell und juristisch geprüft.
  • Die Rechte wurden laut RTL mit den beteiligten Darstellern geklärt.
  • Bis 2030 will RTL mit KI mehr als 150 Millionen Euro Wert generieren.

RTL bezeichnet das Projekt als Praxistest unter realen Produktionsbedingungen. Redaktionelle Verantwortung, Rechteklärung und Qualitätskontrolle sollen weiterhin beim Menschen bleiben. KI setzt der Sender bereits in Postproduktion, Virtual Production, Jugendschutz und Newsroom-Prozessen ein.

Ich finde den Ansatz vor allem deshalb spannend, weil RTL damit nicht nur Prozesse automatisiert, sondern bestehende Inhalte tatsächlich neu erzählt. Entscheidend wird sein, ob Zuschauer solche KI-Versionen als echten Mehrwert akzeptieren oder lediglich als technisch interessante Variante bekannter Folgen. Ich behaupte allerdings, dass das bei Formaten wie „Strafgericht“ fast egal sein dürfte: Wer dafür seine Zeit opfert, dem ist vermutlich ohnehin alles egal.

Unterhaltung · 2. September 2026

ZDF bringt klassisches Zappen ins Streaming-Portal

Das ZDF erweitert sein Streaming-Portal ab sofort um mehr als 15 neue Themen-Channels. Die neuen „ZDF Channels“ bündeln Inhalte nach… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Valentin ☀️
    sagt am

    Der letzte Satz 😂

    Antworten

Mehr entdecken
Xiaomi zeigt Präsenz: Elektroautos kommen 2027 nach Deutschland
03.09.26 · Mobilität
tado° macht sein smartes Thermostat jetzt deutlich flacher
03.09.26 · Smart Home
ZDF bringt klassisches Zappen ins Streaming-Portal
02.09.26 · Unterhaltung
Deutscher Automarkt: Elektroautos legen erneut kräftig zu
03.09.26 · Mobilität
Über 500 Stunden zum Start: Das bietet ntv Doku
01.09.26 · Unterhaltung
KI, Nanoleaf und TV-Sync: Philips Hue baut kräftig aus
03.09.26 · Smart Home
Eine Rufnummer auf zwei iPhones: Apple macht es möglich
03.09.26 · Firmware und Updates
waipu.tv halbiert viele Preise – auch für Bundles mit Netflix, Disney+ und WOW
01.09.26 · Schnäppchen
Anker kündigt großen Neustart der Marke an
03.09.26 · Marktgeschehen
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im September 2026
30.08.26 · Unterhaltung
Du bist hier: KI · RTL
mobiFlip / Unterhaltung / RTL bringt erstmals KI-generierte Strafgericht-Folgen ins TV