Marktgeschehen

Anker kündigt großen Neustart der Marke an

Oliver Schwuchow
Von

Anker baute sein Lineup in den letzten Jahren immer weiter aus und nutzte für viele Kategorien eine eigenständige Marke. Soundcore kennt man beispielsweise für die Audiosparte und Eufy verbinden viele mit Smart Home, wie auch Saugrobotern.

Doch die Grenzen verschmelzen, so Anker, daher startet man neu durch und trennt sich von den alten Marken. Ab sofort ist Anker wieder Anker und neue Produkte sind von Anker. Die neuen Anker Stores begleiten diesen Neustart der Marke.

Eine Ausnahme scheint es aber zu geben, denn Anker erwähnt Solix mit keiner Silbe, die Solar-Marke von Anker scheint also ihren Namen zu behalten. Man hat aber sowieso den Eindruck, dass diese schon jetzt stark vom Rest getrennt ist.

Unterschiedliche Kategorienmarken ergaben Sinn, als die Produktbereiche noch getrennt voneinander waren. Das sind sie heute nicht mehr. Eine Marke, ein Versprechen: Ultimate Innovation – ab sofort vereint über alles hinweg, was wir herstellen.

Steven Yang, Gründer Anker

Smart Home · 1. September 2026

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