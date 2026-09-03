KI, Nanoleaf und TV-Sync: Philips Hue baut kräftig aus

Philips Hue erweitert sein System um KI-Automationen, neue TV-Sync-Lösungen, Nanoleaf-Support und zahlreiche Leuchten.

Signify baut Philips Hue sowohl bei Software als auch bei Hardware deutlich aus. Ab Anfang Oktober können Besitzer der Hue Bridge Pro sogenannte Custom AI Behaviours per Chat oder Sprachbefehl erstellen. Der Assistent kombiniert Auslöser, Bedingungen und Lichtaktionen zu individuellen Automatisierungen.

Neu sind außerdem Backup & Restore für Einstellungen sowie eine erweiterte Sonos-Integration. Die Wiederherstellung gesicherter Konfigurationen soll zunächst nur über die Hue Bridge Pro möglich sein. Sonos-Systeme lassen sich künftig auch über Hue-Schalter wie den Tap Dial Switch bedienen.

Philips Hue erweitert TV-Sync und öffnet sich für Nanoleaf

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

Play Screen Sync mit Kamera ab 119,99 Euro

Play HDMI Sync Box 4K ab 149,99 Euro

Nanoleaf-Integration per Modul ab 39,99 Euro

TV-Lightstrips für Fernseher mit bis zu 100 Zoll

Sonos-Steuerung über Hue-Schalter

Besonders interessant ist die neue TV-Synchronisation ohne Hue Bridge. Ein Play Gradient Lightstrip kann per Bluetooth direkt mit der HDMI Sync Box 4K oder Screen Sync verbunden werden. Mit Bridge lassen sich zusätzlich bis zu zehn Hue-Leuchten einbinden. Screen Sync erfasst über eine Fisheye-Linse auch Inhalte aus TV-Apps oder dem linearen Fernsehen.

Auch beim Design legt Philips Hue nach. Der neue Liane-360°-Lichtschlauch startet bei 399,99 Euro. Hinzu kommen neue Signe-Leuchten, Festavia-Produkte und ein zuschneidbarer OmniGlow Outdoor-Lightstrip in 3, 5 und 10 Metern Länge.

Ich finde vor allem die Öffnung für Nanoleaf und die TV-Synchronisation ohne Bridge bemerkenswert. Philips Hue senkt damit die Einstiegshürde, während die neuen Premium-Leuchten preislich weiterhin klar im oberen Segment liegen.

Termine und Preise im Überblick

Software

Custom AI Behaviours: Software-Update für die Hue Bridge Pro ab Anfang Oktober 2026.

Software-Update für die Hue Bridge Pro ab Anfang Oktober 2026. Backup & Restore: Derzeit in Entwicklung, Einführung zu einem späteren Zeitpunkt.

Derzeit in Entwicklung, Einführung zu einem späteren Zeitpunkt. Sonos-Integration: Software-Update bis Ende 2026.

Entertainment

TV-Synchronisation über Bluetooth: verfügbar ab 3. September 2026. Erfordert die Play HDMI Sync Box 4K mit Play Gradient Lightstrip oder Play Screen Sync mit Play Gradient Lightstrip.

verfügbar ab 3. September 2026. Erfordert die Play HDMI Sync Box 4K mit Play Gradient Lightstrip oder Play Screen Sync mit Play Gradient Lightstrip. Philips Hue Play Screen Sync: verfügbar ab 3. September 2026, ab 119,99 Euro. Sets mit TV-Lightstrips folgen in ausgewählten Märkten.

verfügbar ab 3. September 2026, ab 119,99 Euro. Sets mit TV-Lightstrips folgen in ausgewählten Märkten. Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K: verfügbar ab 3. September 2026, ab 149,99 Euro. Sets mit TV-Lightstrips folgen in ausgewählten Märkten.

verfügbar ab 3. September 2026, ab 149,99 Euro. Sets mit TV-Lightstrips folgen in ausgewählten Märkten. Philips Hue Play Gradient Lightstrip und Play Gradient Lightstrip Pro: verfügbar ab 3. September 2026, ab 99,99 Euro.

verfügbar ab 3. September 2026, ab 99,99 Euro. Hue Wandleuchtenmodul für Nanoleaf Shapes: verfügbar ab 3. September 2026, ab 39,99 Euro. Nanoleaf Shape Sets sind in ausgewählten Märkten ab 199,99 Euro erhältlich.

Design

Philips Hue Liane 360°-Lichtschlauch in 3 und 5 Metern: verfügbar ab 3. September 2026, ab 399,99 Euro.

verfügbar ab 3. September 2026, ab 399,99 Euro. Signe Pendelleuchte, Signe Pendulum und Signe Pole: erhältlich im Laufe des Septembers 2026, ab 299,99 Euro.

erhältlich im Laufe des Septembers 2026, ab 299,99 Euro. Philips Hue Festavia Netz-Lichterkette, Eiszapfen-Lichterkette und Lichtervorhang: verfügbar ab 3. September 2026, ab 229,99 Euro ohne Netzteil.

verfügbar ab 3. September 2026, ab 229,99 Euro ohne Netzteil. Philips Hue Outdoor-Leuchten Semeru, Scenova, Muscari und Struana: verfügbar ab 3. September 2026, ab 79,99 Euro.

verfügbar ab 3. September 2026, ab 79,99 Euro. Philips Hue OmniGlow Outdoor-Lightstrip in 3, 5 und 10 Metern: verfügbar ab 3. September 2026, ab 199,99 Euro für die 3-Meter-Version.

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