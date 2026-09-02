Shell modernisiert sein Schnellladenetz in Deutschland

Shell Recharge hat 150 Schnellladepunkte in Deutschland modernisiert und will bis Jahresende mindestens 50 weitere umrüsten.

Die neue Hardware wurde bis Ende August 2026 an mehr als 40 Standorten installiert. Nach Angaben des Unternehmens soll sie vor allem die technische Stabilität und Verfügbarkeit der Ladepunkte erhöhen. An ausgewählten Standorten steigt zusätzlich die mögliche Ladeleistung.

Shell Recharge setzt auf zuverlässigere Schnelllader

Shell begründet das Programm damit, dass für E-Autofahrer nicht nur die Zahl der Ladepunkte entscheidend sei. Auch zuverlässige Ladevorgänge und eine hohe Verfügbarkeit spielten im Alltag eine wichtige Rolle.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

150 Ladepunkte wurden bereits modernisiert.

Mehr als 40 Standorte sind betroffen.

Mindestens 50 weitere Ladepunkte folgen 2026.

Shell betreibt gut 2.400 Schnellladepunkte in Deutschland.

Zum Angebot zählt Shell zudem verschiedene Bezahlmöglichkeiten, digitale Dienste und die Überwachung der Standorte. Das Schnellladenetz wird sowohl an eigenen Stationen als auch gemeinsam mit Partnern betrieben und weiter ausgebaut.

Ich halte die Modernisierung bestehender Säulen für mindestens ebenso wichtig wie neue Standorte. Für Fahrer zählt am Ende vor allem, dass ein vorhandener Schnelllader tatsächlich funktioniert und der Ladevorgang ohne Probleme startet.

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