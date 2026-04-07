Deutscher Automarkt: Jede vierte Neuzulassung war im März ein Elektroauto

Der deutsche Pkw-Markt verzeichnet im März 2026 ein kräftiges Zulassungsplus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Laut Angaben des Kraftfahrtbundessamtes (KBA) wurden im März 2026 insgesamt 294.161 fabrikneue Personenkraftwagen neu zugelassen. Damit wächst der Markt gegenüber dem Vorjahresmonat um 16,0 Prozent. Nach dem ersten Quartal ergibt sich laut KBA ein Gesamtzuwachs von 5,2 Prozent.

Gewerbliche Zulassungen stiegen um 13,0 Prozent und erreichten einen Marktanteil von 65,0 Prozent, private Neuzulassungen legten um 22,2 Prozent zu.

Bei den „deutschen“ Marken verzeichnete Smart laut KBA mit einem Plus von 189,6 Prozent den stärksten prozentualen Zuwachs, bei einem Marktanteil von 0,2 Prozent. Zweistellige Zuwächse erzielten laut Statistik Opel (+43,0 %), MINI (+42,3 %), Audi (+25,0 %) und BMW (+16,5 %).

Volkswagen legte um 3,2 Prozent zu und blieb mit 17,9 Prozent die anteilsstärkste Marke. Rückgänge meldete die Behörde für Porsche (-12,1 %) und MAN (-47,6 %).

Elektroantriebe und SUV setzen Wachstumskurs fort

Bei den Antriebsarten dominieren laut KBA Hybridfahrzeuge mit einem Anteil von 40,1 Prozent und 117.846 Neuzulassungen. Rein batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) erreichten 70.663 Einheiten, ein Plus von 66,2 Prozent, und einen Anteil von 24,0 Prozent. Benziner (-4,9 %) und Diesel (-0,6 %) gingen hingegen zurück und kamen auf Anteile von 22,8 beziehungsweise 12,8 Prozent.

Starke Importmarken im März 2026:

Skoda: +34,0 % mit 8,4 % Marktanteil – stärkste Importmarke

BYD: +327,1 % bei einem Anteil von 1,2 %

Tesla: +315,1 % bei einem Anteil von 3,1 %

Leapmotor: +318,1 % bei einem Anteil von 0,5 %

Das Segment der SUV war im März mit einem Anteil von 37,1 Prozent und einem Zuwachs von 29,0 Prozent erneut das stärkste Segment. Es folgten die Kompaktklasse (13,5 %, +5,4 %) und Kleinwagen (12,2 %, +11,0 %). Rückgänge verzeichneten laut KBA die Segmente Oberklasse (-18,0 %), Sportwagen (-9,3 %) und Großraum-Vans (-3,3 %).

Auch bei den Nutzfahrzeugen überwogen positive Signale: Zugmaschinen legten um 26,5 Prozent zu, Kraftomnibusse um 12,0 Prozent, während Lkw um 1,9 Prozent zurückgingen.

Die Märzdaten des KBA zeigen aus meiner Sicht ein bemerkenswert starkes Signal für den Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland. Ein BEV-Anteil von 24 Prozent ist kein Ausreißer mehr, sondern wirkt wie ein struktureller Trend. Dass gleichzeitig chinesische Marken wie BYD dreistellige Zuwachsraten erzielen, dürfte die etablierten europäischen Hersteller unter erheblichen Wettbewerbsdruck setzen.