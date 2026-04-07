Mobilität

ADAC-Studie überrascht: So viel Rabatt steckt wirklich im Autokauf

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Bmw Ix1 Heck

Der ADAC hat in einer verdeckten Studie deutliche Unterschiede bei Rabatten für 14 Neuwagenmodelle festgestellt.

Laut ADAC wurden deutschlandweit für 14 vorkonfigurierte Fahrzeuge jeweils acht Verkaufsgespräche in verschiedenen Regionen geführt. Die Testkäufer gingen mit Online-Angeboten in Autohäuser und verhandelten dort mögliche Nachlässe. Staatliche Förderungen für Elektroautos blieben laut den Angaben bewusst außen vor, um die Rabattbereitschaft von Herstellern und Händlern getrennt zu betrachten.

Schon im ersten Angebot war laut ADAC in mehr als drei Viertel der Gespräche ein Rabatt enthalten. In weiteren Fällen wurde ein Nachlass nach Nachfrage gewährt, sodass es insgesamt in fast 90 Prozent der Gespräche irgendeine Form von Preisreduzierung gab. Besonders hohe Vorabnachlässe zeigten laut Studie Mercedes und BYD bereits im Online-Konfigurator.

Grafik: ADAC

ADAC-Studie zu Rabatten beim Neuwagenkauf

Die Höhe der Nachlässe fiel je nach Marke und Fahrzeugklasse sehr unterschiedlich aus. Laut ADAC lag der durchschnittliche Rabatt bei Leapmotor nur bei 243 Euro, während BMW im Schnitt mehr als 11.000 Euro vom Kaufpreis abzog.

Als mögliche Gründe nennt der Club unter anderem unterschiedliche Vertriebsstrategien sowie Preisniveau und Ausstattung der verglichenen Fahrzeuge.

Wichtige Ergebnisse im Überblick:

  • Die größten Nachlässe gab es meist beim ersten Angebot oder nach der ersten Nachfrage.
  • Bei einer zweiten Nachfrage sank die Bereitschaft zu weiteren Rabatten deutlich.
  • Mehrere Autohäuser derselben Marke konnten laut ADAC spürbare Preisunterschiede zeigen.

Bei der zweiten und dritten Nachfrage waren zusätzliche Preisnachlässe laut Studie nur noch selten möglich. Zugleich zeigte sich, dass einzelne Händler selbst dann noch weitere Beträge einräumten. Ich halte die Ergebnisse für einen nützlichen Hinweis darauf, dass Käufer Preisangebote im Autohaus vergleichen und aktiv nach Rabatten fragen sollten.

Info

Diese Modelle wurden vorkonfiguriert und anschließend im Handel die Rabatte abgefragt: Sieben Verbrenner (Dacia Duster, Mercedes C220d T-Modell, MG ZS+ (hybrid), Peugeot 3008, Renault Clio, Toyota Corolla Touring Sports, VW Golf Variant) und sieben E-Autos (BYD ATTO 2, Fiat Grande Panda, Hyundai INSTER, Leapmotor T03, Skoda Elroq, BMW iX1, Opel Corsa-e)

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