Marktgeschehen

Deutschland bekommt ein neues KI-Rechenzentrum für 5,6 Milliarden Euro

René Hesse
Von
Bild: Schwarz Corporate Affairs

Die Schwarz Gruppe will bis 2033 rund 5,6 Milliarden Euro in ein neues Rechenzentrum in Mecklenburg-Vorpommern investieren.

Das Großprojekt ist im Gewerbegebiet der Gemeinde Dummerstorf geplant. Vorbehaltlich der Genehmigungen soll das Rechenzentrum bis 2033 eine Kapazität von 240 Megawatt erreichen. Langfristig sieht die Planung sogar einen Ausbau auf bis zu 1 Gigawatt Anschlussleistung bis 2045 vor.

Die Kapazitäten sollen sowohl dem eigenen Ökosystem der Schwarz Gruppe als auch Cloud- und KI-Angeboten der Digitalsparte Schwarz Digits dienen. Ziel sei laut Unternehmen, mehr digitale Infrastruktur unter deutschem Recht bereitzustellen.

Rechenzentrum soll erneuerbare Energien und Abwärme nutzen

Das Projekt fällt auch durch seine geplanten Dimensionen auf:

  • rund 5,6 Milliarden Euro Investitionsvolumen
  • 240 Megawatt Kapazität bis 2033
  • bis zu 1 Gigawatt Anschlussleistung bis 2045
  • Anschluss an das 380-Kilovolt-Höchstspannungsnetz möglich
  • regulärer Betrieb mit Strom aus erneuerbaren Energien geplant

Die Schwarz Gruppe plant zudem eine Kühlung über Umgebungsluft. Eine Absichtserklärung mit den Stadtwerken Rostock sieht vor, die entstehende Abwärme für ein Fernwärmenetz nutzbar zu machen. Technische Details, darunter die genaue Ausstattung mit Cloud- und KI-Chips, stehen noch nicht fest.

Parallel wollen Mecklenburg-Vorpommern und Schwarz Digits die Verwaltung digitalisieren. Noch 2026 sollen eine digitale Baugenehmigung über STACKIT sowie openDesk für Lehrerarbeitsplätze starten.

Ich finde vor allem die Größenordnung bemerkenswert. Sollte das Projekt wie geplant umgesetzt und später tatsächlich auf 1 Gigawatt ausgebaut werden, wäre es ein deutliches Signal für den Ausbau europäischer Cloud- und KI-Infrastruktur.

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