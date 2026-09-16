Unterhaltung

„Es ist beängstigend“: Apple dominiert erstmals die Konkurrenz

Oliver Schwuchow
Von

Apple TV, ehemals Apple TV+ (was ich bis heute besser finde, weil die Box auch so heißt), ist zwar immer noch keine besonders lukrative Einnahmequelle, aber der Dienst erfüllt langsam die Aufgabe, die Tim Cook damals dafür vorgesehen hatte.

Apple TV dominiert die Emmys

Bei den Emmys lag Apple mit 29 Nominierungen erstmals auf dem ersten Platz und dominierte sogar Branchenliebling HBO. Was Casey Bloys, Chef von HBO, diese Woche als „beängstigend“ bei Deadline bezeichnete, weil Apple andere Mittel hat.

Man nimmt es hier mit einem Billionen-Unternehmen auf, da kann man finanziell beim Einkauf von neuen Inhalten nicht mithalten. Wenn Apple eine Serie oder einen Film möchte, dann können sie zur Not alle anderen Mitbewerber locker dominieren.

Apple TV ist indirekte Werbung

HBO will weiterhin „die besten Shows“ auf dem Markt veröffentlichen, aber ich gehe davon aus, dass man bei den Kritiken in Zukunft das Nachsehen haben wird, da Apple TV für Apple keine große Einnahmequelle, sondern eher Marketing ist.

Für Apple ist es also wichtig, dass man eine gut bewertete Serie für „Prestige“ und Werbung im Portfolio hat. Wobei auch Apple die Strategie letztes Jahr angepasst hat und nicht mehr mit Geld um sich wirft. Obwohl man hier also fast unbegrenzte Ressourcen hat, heißt das nicht, dass das ganze Geld nur in neue Serien fließt.

Apple Tv Remote Header
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