Marktgeschehen

Neuer Patentstreit: BASF verklagt Apple

Oliver Schwuchow
Von
Apple Face Id Header

Apple sieht sich mit einem neuen Patentstreit konfrontiert, denn trinamiX, eine Tochtergesellschaft der BASF aus Ludwigshafen, ist der Meinung, dass die aktuelle Version von Face ID direkt sieben hauseigene Patente verletzt. Es betrifft also vor allem aktuellere iPhones (ab dem 15er) und iPads (die letzten Pro-Modelle).

Man hat sich für die USA beim Rechtsstreit entschieden, so Reuters, Apple könnte also mal wieder auf ein Verkaufsverbot oder eine Funktion weniger blicken. Wobei man kaum Face ID streichen wird, wie man das bei der Blutdruck-Funktion der Apple Watch tat. Sollte trinamiX gewinnen, wird man sicher lieber dafür zahlen.

Wearables · 8. September 2026

Apple Watch Series 12 und Ultra 4: Leak nennt weitere Neuerungen

Ich dachte, dass bei der Apple Watch in diesem Jahr nicht viel passiert, da wir ja angeblich 2027 oder 2028… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Joyn erreicht im August einen neuen Reichweitenrekord
08.09.26 · Unterhaltung
Alkohol wird teurer: Bundesregierung plant Steuerplus
08.09.26 · Gesellschaft
Anker kündigt großen Neustart der Marke an
03.09.26 · Marktgeschehen
80 GB für 9,99 Euro: SparSIM legt zum Geburtstag nach
08.09.26 · Tarife
Opera scheitert im Streit um Microsoft Edge vor EU-Gericht
02.09.26 · Marktgeschehen
40 GB für 7,99 Euro: Neuer klarmobil Vodafone-Tarif startet
08.09.26 · Tarife
Apple Watch Series 12 und Ultra 4: Leak nennt weitere Neuerungen
08.09.26 · Wearables
Bei Apple beginnt morgen eine neue Ära
31.08.26 · Marktgeschehen
Telekom zeigt erstmals ihren Drohnen-Schutzschirm live
08.09.26 · Telekom
Deutschland bekommt ein neues KI-Rechenzentrum für 5,6 Milliarden Euro
27.08.26 · Marktgeschehen
Du bist hier: Apple
mobiFlip / News / Marktgeschehen / Neuer Patentstreit: BASF verklagt Apple