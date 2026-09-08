Neuer Patentstreit: BASF verklagt Apple

Apple sieht sich mit einem neuen Patentstreit konfrontiert, denn trinamiX, eine Tochtergesellschaft der BASF aus Ludwigshafen, ist der Meinung, dass die aktuelle Version von Face ID direkt sieben hauseigene Patente verletzt. Es betrifft also vor allem aktuellere iPhones (ab dem 15er) und iPads (die letzten Pro-Modelle).

Man hat sich für die USA beim Rechtsstreit entschieden, so Reuters, Apple könnte also mal wieder auf ein Verkaufsverbot oder eine Funktion weniger blicken. Wobei man kaum Face ID streichen wird, wie man das bei der Blutdruck-Funktion der Apple Watch tat. Sollte trinamiX gewinnen, wird man sicher lieber dafür zahlen.

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