Disney+ ohne Apple AirPlay, dafür aber bald mit Werbung im Premium-Abo?

Die negativen Schlagzeilen rund um Disney+ hören nicht auf, denn es gibt schon wieder zwei Meldungen. Wobei man eine kurz einordnen sollte. Fangen wir aber mit der leichten an: Apple AirPlay ist weg, so heise. Es ist mal wieder ein Patentstreit, in dem Disney unterliegt. Man will Gebühren nicht zahlen und wir baden es aus.

Dafür könnte es aber zum Ausgleich mehr Werbung geben, vielleicht sogar auch in den teuren Abo-Stufen. Disney hat den Nutzungsvertrag von Disney+ aktualisiert und Nutzer zustimmen lassen, dass in jedem Abo und vor jedem Inhalt ab sofort auch Werbung geschaltet werden darf. Was aber nicht heißt, dass das kommt.

Disney+ war einst der Liebling bei Disney, vor allem in der Pandemie pflegte und hegte man den Streamingdienst. Diese Zeiten sind vorbei. Disney+ wird aktuell teurer und schlechter. Wir nutzen Disney+ weiterhin gerne, ich hoffe daher, dass man das wieder in den Griff bekommt und vor allem nicht Nutzer ausbaden lässt.

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