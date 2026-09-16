PlayStation 5 (Pro): Das steckt im großen Update auf Version 14 drin

Sony verteilt in der Regel zwei große Updates für die PlayStation im Jahr und nach Version 13 im Frühjahr steht jetzt Version 14 für den Herbst an. Dieser Schritt hat sich bereits angedeutet und es ist genau genommen Version 26.06-14.00.00.

Als Highlight nennt Sony eine bessere PSSR-Bildqualität, was es nur bei der PS5 Pro gibt. Die Upscaling-Technologie wird also kurz vor der PS6 weiter optimiert, da sie die Grundlage für die Zukunft der PlayStation ist. Aber es gibt noch etwas mehr.

Man sieht jetzt im Sprach-Chat, wer gerade spricht, es gibt ein neues Community-Aktivität-Widget im Willkommen-Hub und es gibt eine neue Einstellung. Und, wie könnte es anders bei einem Update sein, natürlich Optimierungen bei der Leistung.

Version 26.06-14.00.00 Changelog

Wir haben die Funktion PSSR-Bildqualität verbessern als Standardeinstellung aktiviert. Wenn du die Systemsoftware aktualisierst, wird diese Einstellung automatisch aktiviert. Wenn du diese Funktion aktivierst, wird das verbesserte PSSR auch für Spiele verwendet, die die vorherige Version von PSSR unterstützen, damit du ein schärferes und klareres visuelles Erlebnis genießen kannst. Um die Einstellung zu deaktivieren, gehe zu Einstellungen > Bildschirm und Video > Videoausgabe > PSSR-Bildqualität verbessern . Diese Funktion ist nur auf der PS5 Pro verfügbar.

als Standardeinstellung aktiviert. Wenn du die Systemsoftware aktualisierst, wird diese Einstellung automatisch aktiviert. Wenn du diese Funktion aktivierst, wird das verbesserte PSSR auch für Spiele verwendet, die die vorherige Version von PSSR unterstützen, damit du ein schärferes und klareres visuelles Erlebnis genießen kannst. Du kannst jetzt im Sprach-Chat sehen, wer gerade spricht. Um die Sprecheranzeige einzublenden, rufe die Sprach-Chat-Karte im Control Center auf. Gehe zu Mehr > Anzeigen, wer spricht und aktiviere Namen anzeigen . Um festzulegen, wo die aktive Sprecheranzeige auf dem Bildschirm angezeigt wird, wähle Position aus.

Wir haben das Community-Aktivität-Widget zu deinem Willkommen-Hub hinzugefügt. Du kannst zwischen den folgenden Ansichten wechseln. Im Trend zeigt zehn Multiplayer-Spiele oder Multiplayer-Modi, die gerade sehr beliebt sind. Hier findest du Neuerscheinungen oder Spiele mit umfassenden Updates. Top 10 zeigt die zehn beliebtesten Spiele der letzten Woche in deinem Land oder deiner Region an. Du kannst hier außerdem nachsehen, welche Spiele eine große Spieler-Community haben, der du beitreten kannst.

Wir haben die folgenden Funktionen für PS5- und PS5 Pro-Konsolen in bestimmten Ländern oder Regionen geändert. Wenn du zu Einstellungen > Zubehör > Allgemein > Erweiterte Einstellungen navigierst und Bluetooth ausschalten auswählst, wechselt deine Konsole nicht in den Ruhemodus und die HDMI-Geräteverbindung funktioniert nicht. Die Funktion „Bluetooth ausschalten“ dient zur Verwaltung von Controller-Verbindungen an E-Sport-Veranstaltungsorten und ähnlichen Orten. Verwende die Funktion nicht für andere Zwecke.

Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.

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