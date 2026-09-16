Mobilität

Porsche bessert beim neuen Elektro-Flaggschiff direkt für 2027 nach

Oliver Schwuchow
Von

Der vollelektrische Cayenne ist noch gar nicht so alt, da spricht Porsche schon über ein neues Modelljahr. 2027 ändert sich ein bisschen was und das nicht nur bei der normalen SUV-Version, sondern auch beim Coupé. Es ist noch kein großer Schritt, immerhin ist das Elektro-Flaggschiff noch neu, aber es gibt ein paar Feinheiten.

Neu sind elektrische Türen mit automatischer Unterstützung, die man allerdings optional dazubuchen muss, es gibt das Porsche Wireless Charging, womit man das Auto kabellos (11 kW, 90 Prozent Wirkungsgrad) daheim laden kann, eine neue Massagefunktion mit 4D Audio und erstmals die Option für „Farbe nach Wahl“.

Neben den 5 Serienfarben kommen dank der Exclusive Manufaktur noch 100 neue Farben beim elektrischen Porsche Cayenne dazu. Dieser Schritt überrascht nicht, denn Porsche will mittelfristig mehr pro Auto verdienen und da sind solche Extras eine Lösung. Diese ganzen Extras, wie spezielle Farben, kosten nämlich viel Geld.

Viel tut sich beim Modelljahreswechsel also nicht, das sind vor allem neue Optionen für mehr Gewinn. Mich wundert daher, dass man von einem Modelljahreswechsel spricht. denn technisch gibt es hier keine Änderungen. Damit ist dann erst 2027 beim nächsten Modelljahreswechsel zu rechnen (was aber jetzt eine Weile dauert).

Mobilität · 16. September 2026

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