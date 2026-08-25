Unterhaltung

Deutschland schickt Drama „Everytime“ ins Oscar-Rennen

René Hesse
Von
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Der Film „Everytime“ von Sandra Wollner geht als offizieller deutscher Beitrag ins Rennen um den internationalen Oscar.

German Films hat das Drama für die Kategorie „Bester internationaler Film“ ausgewählt. „Everytime“ erzählt von Ella und ihrer jüngeren Tochter Melli, die ein Jahr nach dem Tod der älteren Tochter Jessie versuchen, ihren Alltag zu bewältigen. Birgit Minichmayr, Carla Hüttermann und Tristán López spielen die Hauptrollen.

Neue Oscar-Regel eröffnet drei deutschen Filmen Chancen

Erstmals könnten gleich drei deutsche Produktionen um den internationalen Oscar konkurrieren. Eine neue Regel qualifiziert Filme automatisch, wenn sie bei bestimmten Festivals einen Hauptpreis gewonnen haben.

Diese drei deutschen Produktionen sind im Rennen:

  • „Everytime“ von Sandra Wollner als offizielle deutsche Einreichung
  • „Gelbe Briefe“ von İlker Çatak nach dem Goldenen Bären
  • „Von Scham und Geld“ von Visar Morina nach dem Hauptpreis beim Sundance Festival

„Everytime“ bringt bereits einen internationalen Erfolg mit. Wollner gewann mit dem Drama in Cannes den Hauptpreis der Sektion „Un Certain Regard“. Die Oscar-Shortlist erscheint am 15. Dezember 2026. Die fünf Nominierten werden am 21. Januar 2027 bekannt gegeben. Die 99. Oscar-Verleihung findet am 14. März 2027 in Los Angeles statt.

Ich finde vor allem die neue Ausgangslage spannend. Drei deutsche Produktionen im Rennen erhöhen die Chancen auf eine Nominierung und dürften deutschen Filmen international zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen.

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