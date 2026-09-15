Netflix nennt Datum: Lupin geht 2026 weiter

Netflix schickt Lupin in diesem Jahr in eine neue Runde und hat heute den Trailer für Teil 4 veröffentlicht. In diesem findet man am Ende auch das Datum, denn ab dem 23. Oktober geht es weiter. Also ziemlich genau zwei Jahre nach Teil 3.

Teil 4 von Lupin setzt vier Jahre nach den Ereignissen der dritten Staffel an. Assane Diop sitzt noch im Gefängnis und hat sich gedanklich bereits mit seinem Schicksal abgefunden, um seiner Familie ein ruhiges Leben zu ermöglichen. Die Ruhe hält jedoch nicht lange an, als ein Nachahmer des Meisterdiebs in Paris auftaucht

Um seinen Ruf rechtzeitig reinzuwaschen und seine Familie vor den Konsequenzen dieser neuen Verbrechen zu beschützen, muss Assane das Gefängnis austricksen, seinen Nachfolger aufspüren und dessen wahre Motive enthüllen. Laut Netflix gibt es acht neue Folgen, ein Teil 5 wurde bisher allerdings noch nicht bestätigt.

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