VW ID.3 GTI vorgestellt: Das Ende der GTX-Ära

Der VW ID Polo kam direkt als VW ID Polo GTI, da gab es aber auch nie einen GTX, weil es keinen elektrischen Polo vorher gab. Nach dem VW ID.3 Neo folgt jetzt aber auch hier der VW ID.3 GTI, denn einen VW ID.3 GTX wird es nicht mehr geben. Es wird allgemein keinen GTX mehr geben, Volkswagen hat das Experiment beendet.

Was erwartet euch beim zweiten Elektro-GTI, der im Frühjahr 2027 startet? Der VW ID.3 GTI kommt wie erwartet mit einer Leistung von 240 kW (326 PS) daher, die man zum Glück noch an der Hinterachse findet, der erste Elektro-GTI wird ja an der Front angetrieben. Dazu gibt es 545 Nm Drehmoment und neu ist Launch Control.

Die 5,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h schafft der VW ID.3 GTI also nur mit dieser Einstellung, die Leistung liegt nicht dauerhaft an. So erreicht man sicher auch etwas mehr Effizienz, denn die Reichweite liegt bei 600 km. Neu ist hier der Fahrmodus „GTI“, den man auch am Lenkrad aktivieren kann, er sei die „Secret Sauce“, so VW.

Sonstige Eckdaten? Bei 200 km/h ist bereits Schluss, was sicher einige kritisieren werden, geladen wird mit bis zu 183 kW (800 Volt gibt es bei MEB+ nicht, was in dieser Preisklasse mittlerweile einige erwarten dürften) und es gibt eine sehr hohe Ausstattung und natürlich die GTI-Optik mit den vielen kleinen Details von VW.

Es ist theoretisch der stärkste GTI aller Zeiten und er ist etwas schneller als ein VW Golf GTI, aber der kann eben auch 250 km/h fahren. Ich finde in dieser Größe aber Beschleunigung wichtiger als maximale Geschwindigkeit. Aber Konkurrenten wie ein MG4 sind schneller, die Top-Version schafft die 100 km/h in unter 4 Sekunden.

Für Volkswagen ist das GTI-Erbe im vollelektrischen Zeitalter nicht leicht, denn auf der einen Seite will man nach GTX jetzt richtig durchstarten, auf der anderen Seite gibt es Audi und Co. im Konzern und da darf ein VW ID.3 GTI eben nicht schneller sein. Optisch gefällt mir der erste VW ID.3 GTI aber vor allem von vorne richtig gut.

Preis? Einen finalen Preis hat Volkswagen noch nicht kommuniziert, aber man will bei „unter 50.000 Euro starten“. Also vermutlich 49.999,99 Euro 😄 Und mit voller Hütte dürfte die 5 vorne stehen. Mal schauen, ob auch eine 6 vorne stehen wird.

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