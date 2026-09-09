Unterhaltung

Stephen Kings „Carrie“ kehrt zurück: Prime Video zeigt den ersten Trailer

René Hesse
Von

Prime Video veröffentlicht am 7. Oktober 2026 alle acht Episoden der neuen „Carrie“-Serie von Mike Flanagan.

Der jetzt veröffentlichte Trailer gibt einen ersten Einblick in die Neuinterpretation von Stephen Kings Debütroman. Summer H. Howell spielt Carrie White. Sie setzte sich laut Amazon MGM Studios in einem Casting mit fast 1.500 Schauspielerinnen durch.

„Carrie“ wird erstmals als Fernsehserie adaptiert

Showrunner Mike Flanagan, bekannt durch „Midnight Mass“ und „The Haunting of Hill House“, hat die Serie geschrieben und mehrere Episoden inszeniert. Auch Stephen King ist als Executive Producer beteiligt.

Die wichtigsten Fakten zur neuen Serie:

  • Alle acht Folgen erscheinen am 7. Oktober 2026.
  • Die Serie startet in mehr als 240 Ländern und Regionen.
  • Samantha Sloyan spielt Carries Mutter Margaret White.
  • Matthew Lillard und Amber Midthunder gehören ebenfalls zum Ensemble.

Die Handlung verlegt Carries Geschichte stärker ins Social-Media-Zeitalter. Nach dem Tod ihres Vaters kommt sie erstmals auf eine öffentliche Highschool. Dort gerät sie in einen viralen Mobbing-Skandal, während zugleich ihre telekinetischen Fähigkeiten erwachen.

Stephen Kings Roman erschien 1974 und wurde in mehr als 35 Sprachen übersetzt. Brian De Palmas Verfilmung von 1976 erhielt zwei Oscar-Nominierungen und feiert 2026 ihr 50-jähriges Jubiläum.

Ich finde den Serienansatz durchaus spannend. Acht Episoden geben Flanagan deutlich mehr Raum für Figuren und Konflikte als ein Kinofilm. Interessant wird werden, ob die Modernisierung ins Social-Media-Zeitalter mehr bietet als nur einen zeitgemäßen Anstrich.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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