DHL nimmt Warenversand in die USA wieder auf

DHL nimmt den postalischen Warenversand aus Deutschland in die USA und nach Puerto Rico für Geschäftskunden wieder auf.

Hintergrund sind neue US-Zollvorschriften, die eine Anpassung der Prozesse erforderlich gemacht haben. Ab dem 25. September 2025 ist der Versand über DHL Paket International erneut möglich.

Der Service wurde im August pausiert, nachdem die US-Regierung mit einer Executive Order die bisherige Zollfreigrenze von 800 US-Dollar aufgehoben hatte. DHL reagierte nach eigenen Angaben innerhalb weniger Wochen und führt nun den Service „Postal Delivered Duty Paid“ (PDDP) ein.

Damit übernimmt der Absender alle Einfuhrabgaben vorab, was für Geschäftskunden verpflichtend ist. Der Service war bislang nur für bestimmte europäische Länder verfügbar und wird jetzt auf die USA ausgeweitet.

Neue Anforderungen für Geschäftskunden beim USA-Versand

Für Geschäftskunden gelten drei zentrale Änderungen:

Erstens sind seit dem 29. August alle Warenlieferungen zollpflichtig, die über 100 US-Dollar hinausgehen, ausgenommen bleiben lediglich private Geschenke.

Zweitens ist die Nutzung des PDDP-Services verpflichtend, dessen Kosten bei 2 Euro pro Sendung liegen. Hinzu kommen Gebühren von externen Partnern und die jeweils anfallenden Zölle.

Drittens müssen vollständige und korrekte Zolldaten, einschließlich Zolltarifnummer und Ursprungsland, angegeben werden.

Die Paketpreise selbst bleiben laut DHL unverändert, die zusätzlichen Kosten entstehen durch externe Faktoren. Für Privatkunden gibt es keine Änderungen: Sendungen zwischen Privatpersonen im Wert bis 100 US-Dollar, die als Geschenk deklariert sind, sind von den neuen Regeln ausgenommen. Auch der Versand von Dokumenten sowie der Versand über DHL Express sind weiterhin möglich.

DHL hat schnell reagiert, aber im Endeffekt heißt das für Unternehmen: mehr Bürokratie, mehr Kosten, mehr Kontrolle. Für Privatkunden bleibt immerhin alles beim Alten.