Audio

Eine neue Art von Kopfhörer: Apple stellt Beats 360 vor

Oliver Schwuchow
Von

Es hat sich schon seit Wochen angedeutet und wir haben die ersten Hinweise sogar schon vor Monaten gesehen, jetzt ist der Beats 360 offiziell. Der neue Kopfhörer wurde, vermutlich nicht zufällig, am Tag des Embargos von Sonos vorgestellt.

Apple verspricht den „bisher besten Klang“ in einem Modell von Beats, man kann die Ohrpolster tauschen, der Tragekomfort war bei der Entwicklung wichtig und es gibt zum Start vier Farben: Schwarz, Wolke, Pink und Himmelblau. Apropos Start.

Preislich muss man 349,95 Euro hinlegen und die Polster Kits kosten 59,95 Euro, der Marktstart ist für den 24. September geplant, es geht also direkt noch diesen Donnerstag los. Und wie sieht es mit den technischen Details bei Beats aus?

Es gibt noch Bluetooth 5.3, also kein Bluetooth 6 und keinen H-Chip von Apple, die Akkulaufzeit liegt bei 32 Stunden, natürlich gibt es ANC, 3D Audio und der Verkauf startet noch heute direkt bei Apple. Jede Wette, dass das einst das Sport-Modell der AirPods Max war, zu dem es Gerüchte gab, jetzt kommt es aber als Beats.


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