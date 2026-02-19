Sony WF-1000XM6 im Test: Der neue Standard für In-Ear-Kopfhörer?

Sony präsentierte vor ein paar Tagen den WF-1000XM6 und lieferte uns nicht nur vor Marktstart die entsprechenden Informationen, sondern auch ein Testmuster.

Der Sony WF-1000XM6 begleitet mich jetzt seit über einer Woche im Alltag und ich habe diesen nicht nur im Alltag, sondern vor allem auch im Sport getestet, wo das ANC bei mir (mit gerne mal etwas lauter Hintergrundmusik) ansprechender ist.

Da sich Jabra leider aus dem Markt für In-Ear-Kopfhörer verabschiedet hat und das bisher noch meine erste Wahl war, habe ich auf das neue Flaggschiff-Modell von Sony gehofft. Doch wie schlägt sich der Sony WF-1000XM6 bei mir persönlich?

Sony WF-1000XM6: Test als Video

Sony WF-1000XM6: Meine 8 Stichpunkte

Das neue Design sagt mir mehr als das Design des Vorgängers zu, auch wenn ich mir wünschen würde, dass der WF-1000XM6 noch einen kleinen Hauch kleiner wäre. Er sitzt bei mir aber sehr gut im Ohr, egal in welcher Lage (sitzend, joggend, kaugummikauend, …) und ich hatte nie das Gefühl, dass ich ihn verliere. Zum Glück kam man auch nicht auf die Idee (wie Samsung), dass es wieder Stängel benötigt, ich bevorzuge ganz klar Kopfhörer ohne diese. Aber das Design dürfte gerne noch etwas „schlanker“ werden.

Das ANC ist extrem gut und gehört definitiv zur besten Geräuschunterdrückung auf dem Markt. Es ist die Kombination aus Software, aber auch Hardware, denn ein guter und tiefer Sitz im Ohr (mit passenden Aufsätzen) ist genauso wichtig dafür. Nur das adaptive ANC hat mir nicht so zugesagt, daher habe ich es deaktiviert und immer die normale Unterdrückung der Umgebungsgeräusche genutzt.

Der Sound ist hervorragend, vor allem die Mitten und Höhen sind eine Stärke des Sony WF-10000XM6. Die Tiefen sind keine Schwäche, der Bass ist sehr gut, aber es gibt Modelle, die mehr „drücken“ und ich mag das, da ich gerne EDM höre. Passt man den Equalizer auf maximalen Bass an, dann ist das bei Sony durchaus in Ordnung, aber einen Hauch mehr Bass würde ich begrüßen.

Die von mir angesprochene „Schwachstelle“ ist für einige womöglich keine, für manche ist es sogar ein Pluspunkt. Ich bin aber so gar kein Fan von Touch bei der Steuerung, denn das führt bei mir immer wieder zu Fehleingaben und davon hatte ich einige, vor allem im Sport. Und die Eingaben sind sehr sensibel, was sogar dazu geführt hat, dass ich sie deaktiviert und die Musik über meine Apple Watch gesteuert habe. Eine physische Taste auf jeder Seite ist mir deutlich lieber.

Das Case ist auf der einen Seite sehr hochwertig, ich mag die matte Optik, und es schließt und öffnet sich angenehm. Außerdem hat es Qi für kabelloses Laden und ist nicht zu groß. Aber es ist sehr (!) kantig und nicht so bequem in der Hosentasche. Es steht zwar gut auf dem Tisch, aber das ist mir relativ egal, in der Sporttasche hat es mich nicht gestört, in der Jeans aber schon.

Die Akkulaufzeit liegt bei 8 Stunden und 24 Stunden mit Case, was jetzt kein Rekord in dieser Liga ist, mir aber mehr als ausreicht. Seit wir die 4 Stunden mit ANC an geknackt haben, ist das für mich vollkommen okay, und 8 Stunden sind auch genug Puffer für die Zukunft, wenn der Akku etwas schwächelt. Mit meinem Hörverhalten (meist sehr laut, ANC immer an, DSEE Extreme, gute Soundqualität) würde ich übrigens auf gute 6 bis maximal 7 Stunden kommen, grob geschätzt, sowas ist also durchaus subjektiv.

Die Sprachqualität war bisher keine Stärke von Sony und ich weiß nicht, ob die Kritiker mit dem XM6 zufrieden sein werden, aber Sony hat sie etwas verbessert. Nicht deutlich, aber man hört es. Jetzt muss ich aber sagen, dass ich maximal kurze Gespräche damit führe, da reichte mir auch die alte Version, ich bin hier nicht so anspruchsvoll und wenn dieser Punkt für euch entscheidend ist, dann empfehle ich weitere Testberichte zu lesen.

Die neue Generation soll einen stabileren Empfang bieten, ich hatte mit der alten aber auch keine Probleme, es gibt eine IPX4-Zertifizierung für den Sport, Bluetooth ist noch in Version 5.3 und nicht Version 6 vorhanden, theoretisch gibt es Google Gemini über „Hey Google“, aber das geht nur mit Android und nicht mit iOS, und ihr könnt über ein Kopfnicken ein Gespräch annehmen bzw. beenden (funktioniert gut) und sobald ihr mit anderen Menschen im Umfeld sprecht, wird die Wiedergabe kurz reduziert und Umgebungsgeräusche aktiviert, damit ihr euch unterhalten könnt (funktioniert okay, AirPods sind da aber besser).

Sony WF-1000XM6: Mein erstes Fazit

Grundsätzlich bin ich mit dem Sony WF-1000XM6 sehr zufrieden, die Haptik, das ANC, der Sound, das ist alles Flaggschiff-Level. Aber mir fehlen noch ein paar Dinge für ein „perfektes“ Erlebnis, wie eine physische Steuerung mit Tasten, ein besseres Case oder eben auch Bluetooth 6, was dann noch etwas effizienter ist.

Das sind alles keine Punkte, die mich vom Sony WF-1000XM6 abhalten, aber bei einem Preis von 300 Euro schaut man eben genauer hin, denn Sony ist deutlich teurer als beispielsweise Apple mit den AirPods Pro 3 und da muss dann jedes noch so kleine Detail sitzen. Und ein kleines bisschen Luft nach oben ist hier vorhanden.

Aber ein In-Ear-Kopfhörer ist am Ende ein sehr subjektives Erlebnis, daher habe ich viele Jahre weiter Jabra genutzt, obwohl sie den Markt verlassen haben und schon damals nicht die besten (beispielsweise bei ANC) waren. Das Gesamtpaket muss stimmen und aktuell ist der Sony WF-1000XM6 eben dennoch meine erste Wahl.

Für mich spielt es auch keine Rolle, ob man bei AirPods Pro 3 ein paar Euro sparen kann, ein Stängel ist für mich im Jahr 2026 keine Option mehr. Der WF-10000XM6 wird jetzt also meinen alten Elite 7 Active von Jabra ablösen, auch wenn er nicht ganz perfekt ist. Gibt es eine Kaufempfehlung? Ja, aber nicht uneingeschränkt.

