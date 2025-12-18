Die große Überraschung bei den Oscars

News

Google hat sich tatsächlich die Oscars gesichert und zeigt die Veranstaltung ab 2029 exklusiv bei YouTube (und YouTube TV in den USA). Man plant dazu viele weitere Inhalte rund um die Oscars, die es ebenfalls bei YouTube geben wird.

Man möchte „eine neue Generation von Kreativität und Filmliebhabern inspirieren und gleichzeitig dem traditionsreichen Erbe der Oscars treu bleiben“, es wird sich also ein bisschen was ändern, aber im Kern bleiben die Oscars eben die Oscars.

Der Deal gilt für vier Jahre, also bis 2033, dann wird man bei der Academy sicher schauen, ob das die richtige Entscheidung war. Weitere Details stehen noch aus, aber es wird jetzt immerhin einige Jahre dauern, bis das Event zu YouTube kommt.

