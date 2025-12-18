Das neue FIFA-Spiel kommt von … Netflix

EA trennte sich vor einer Weile von der FIFA, weil man die hohen Lizenzgebühren nicht mehr bezahlen wollte, und versucht es seit dem mit einer eigenen Reihe. Die FIFA nahm das hin, kündigte aber an, dass die FIFA-Spiele zurückkommen werden.

Nächstes Jahr, passend zur WM 2026, geht es los. Und zwar bei Netflix. Man hat offiziell bestätigt, dass das nächste FIFA ein Teil von Netflix Games ist. Entwickelt wird es von Delphi Interactive, die übrigens am neuen 007-Spiel beteiligt sind.

Unklar ist, ob es FIFA in Zukunft wieder als klassischen Konsolenrelease geben wird, denn nächstes Jahr „wird man nur Netflix und ein Smartphone benötigen“. Es fehlen noch viele Details, diese dürfte es dann aber sicher Anfang 2026 geben.