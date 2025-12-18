Gaming

Das neue FIFA-Spiel kommt von … Netflix

EA trennte sich vor einer Weile von der FIFA, weil man die hohen Lizenzgebühren nicht mehr bezahlen wollte, und versucht es seit dem mit einer eigenen Reihe. Die FIFA nahm das hin, kündigte aber an, dass die FIFA-Spiele zurückkommen werden.

Nächstes Jahr, passend zur WM 2026, geht es los. Und zwar bei Netflix. Man hat offiziell bestätigt, dass das nächste FIFA ein Teil von Netflix Games ist. Entwickelt wird es von Delphi Interactive, die übrigens am neuen 007-Spiel beteiligt sind.

Unklar ist, ob es FIFA in Zukunft wieder als klassischen Konsolenrelease geben wird, denn nächstes Jahr „wird man nur Netflix und ein Smartphone benötigen“. Es fehlen noch viele Details, diese dürfte es dann aber sicher Anfang 2026 geben.

Blizzard Warcraft Header

Blizzard: „Das wird unser bisher größtes Jahr“

Im Gespräch mit Variety hat sich Johanna Faries von Blizzard Entertainment zu einer durchaus interessanten Aussage hinreißen lassen, denn er…

18. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

  1. Stefan K. 🔅
    sagt am

    Wäre bekloppt, die sicherlich nicht gerade wenigen Konsolen-Spieler links liegen zu lassen. Aber Netflix wird das eher als Turbo für die eigene Gaming-Plattform nutzen wollen, um diese zu pushen und Salonfähig zu machen.

    Zweischneidiges Schwert, die FIFA-Lizenz in die Hände von Netflix zu legen. Aber die FIFA ist ja eh dabei sich selbst abzuschaffen mit deren Anbiederung an Trump. Geschieht denen recht, sollte der FIFA-Titel unter Netflix‘ Federführung floppen.

