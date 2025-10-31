Smartphones

Die neuen iPhones haben selbst Apple überrascht

Apple blickt auf ein Rekordquartal im dritten Quartal 2025, aber das sei nur der Anfang, denn die Nachfrage nach den neuen iPhones ist „komplett außer der Reihe“, so Tim Cook im Rahmen der Geschäftszahlen. Man habe mit einem guten Start gerechnet, doch der aktuelle Erfolg der iPhones überrascht selbst Apple.

Das iPhone Air mag nicht wie geplant ankommen, aber das iPhone 17 und iPhone 17 Pro brechen aktuell Rekorde. Daher tätigte der Chef von Apple eine ungewöhnliche Aussage, denn er gab an, dass man im aktuellen Quartal nicht nur mit einem Rekordquartal für ein viertes Quartal rechnet, es soll das beste aller Zeiten werden.

Apple geht also davon aus, dass der Zeitraum zwischen Oktober und Dezember 2025 der mit Abstand beste Zeitraum für Apple und für das iPhone sein wird. Die „Produktpalette ist unglaublich stark“ und am Ende „dreht sich alles um das Produkt“, so Tim Cook. Da hatte Apple mit den neuen iPhones ein gutes Händchen.

Nach dem KI-Desaster mit Siri, welches sich auf jeden Fall bis 2026 hinziehen wird, fokussierte sich Apple mal wieder voll auf das, was man gut kann, die Hardware. Wobei man auch sagen muss, dass es in diesem Jahr endlich Funktionen gab, die man sich Jahre aufsparte, viele Kunden haben daher mit dem Upgrade gewartet.

