Es gibt „grünes Licht“: RTL kauft offiziell Sky

Es war die große Überraschung im letzten Sommer, als RTL bekannt gab, dass man Sky und deren Streamingdienst WOW übernehmen möchte. Aber die Übernahme wurde von der EU-Kommission untersucht, die mit dem Deal einverstanden ist.

Laut RTL gab es jetzt „grünes Licht“, Sky Deutschland gehört somit offiziell zu RTL Deutschland, man übernimmt das Unternehmen von Comcast. Mit diesem Kauf soll jetzt „ein großer Anbieter“ im Streamingmarkt entstehen, so RTL diese Woche.

Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, aber die Deals der letzten Jahre waren für mich keine gute Entwicklung und ich sehe es auch hier kritisch, denn am Ende könnte damit, vor allem ohne HBO-Inhalte bei Sky, ein Konkurrent verschwinden.