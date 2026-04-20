Die Simpsons: Fans von Ende des Couch Gags überrascht

In den USA haben sich einige gewundert, dass es bei den Simpsons mit der neuen Staffel keinen Couch Gag zum Start einer neuen Folge mehr gibt und das hat einen guten Grund, denn den Machern fehlen mittlerweile die finanziellen Mittel dazu.

In einem Interview bestätigte Matt Selman diesen Schritt und gab auch an, dass das nicht ganz freiwillig ist. Man würde am liebsten für jede neue Folge einen neuen Couch Gag produzieren, aber das sei nach all den Jahren nicht mehr möglich.

The Simpsons are no longer using couch gags. Showrunner @mattselman explains why on our latest podcast: pic.twitter.com/baRqKVCBYY — Four Finger Discount (@fourfingerpod) April 18, 2026

Ein weiterer Grund sei auch die Option der Streamingdienste, bei der man das Intro überspringen kann, diese wird häufig genutzt. Viele schauen den Couch Gag also gar nicht mehr. Ich persönlich finde es schade, da ich damit aufgewachsen bin.

Ich kann aber verstehen, dass der „Druck von oben“ zu groß wurde und bevor man die Qualität der Folgen (noch mehr) senkt, streicht man lieber das Intro. Bisher ist noch nicht klar, wann die deutsche Ausgabe der 37. Staffel bei uns starten wird.