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Fitbit Air: Das neue Fitness-Band kommt mit Google-Abo

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Google News
| 2 Kommentare
Google Fitbit Air Band

Google plant eine Alternative für das erfolgreiche Whoop Band und entwickelt seit einer Weile eine eigene Lösung von Fitbit. Wir haben das Band bereits gesehen und laut 9TO5Google soll es Fitbit Air heißen und mit einem „neuen“ Abo kommen.

Aus Fitbit Premium wird in den nächsten Wochen angeblich Google Health und um alle Funktionen und Daten nutzen zu können, benötigt man dieses Abo. Unklar ist, was das Fitbit Air kostet, bei Whoop zahlt man nur das Abo und nicht das Band.

Der „Google Health Coach“ soll euch dank KI bei euren Zielen helfen und für mich stellt sich so langsam die Frage, warum man Fitbit nicht einstellt. Erst hat man das mit der Hardware massiv zurückgefahren bei Google, jetzt nennt man das Abo um, ein einheitliches Google-Branding (oder Pixel-Branding) wäre für Kunden logischer.

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  1. Hazz 🔅
    sagt am

    Ich frage mich stets wer wirklich diese Dinger nutzt!? Sehen oft nicht hübsch aus und sind fast genauso groß wie ein Fitnesstracker. Da entscheidet man sich doch eher für einen Tracker mit Display und kann so auch ohne Smartphone seine Daten checken. Auch verstehe ich nicht wieso man ein Premium Abo abschließen soll. Bringt das wirklich einen Mehrwert oder kommt am Ende das gleiche raus, wie wenn ich mir eine kostenlose App mit zusätzlichen Funktionen runterladen?

    Antworten
  2. Peter 🪴
    sagt am

    Vlt unterschätzt man wie hoch das Fitbit Image noch ist und viele daran hängen. Ich denke aber langfristig gesehen werden die den Namen noch unbennen.

    Antworten

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