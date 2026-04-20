Fitbit Air: Das neue Fitness-Band kommt mit Google-Abo

Google plant eine Alternative für das erfolgreiche Whoop Band und entwickelt seit einer Weile eine eigene Lösung von Fitbit. Wir haben das Band bereits gesehen und laut 9TO5Google soll es Fitbit Air heißen und mit einem „neuen“ Abo kommen.

Aus Fitbit Premium wird in den nächsten Wochen angeblich Google Health und um alle Funktionen und Daten nutzen zu können, benötigt man dieses Abo. Unklar ist, was das Fitbit Air kostet, bei Whoop zahlt man nur das Abo und nicht das Band.

Der „Google Health Coach“ soll euch dank KI bei euren Zielen helfen und für mich stellt sich so langsam die Frage, warum man Fitbit nicht einstellt. Erst hat man das mit der Hardware massiv zurückgefahren bei Google, jetzt nennt man das Abo um, ein einheitliches Google-Branding (oder Pixel-Branding) wäre für Kunden logischer.