Diese kleine Mac-App verhindert (peinliche) Fenster auf dem Beamer

Die macOS App N2See verhindert laut Entwickler, dass geöffnete Fenster beim Anschließen externer Bildschirme sichtbar werden.

N2See ist eine kostenlose Anwendung für macOS, die sich an Nutzer richtet, die regelmäßig mit Beamern oder externen Monitoren arbeiten. Nach Angaben des Entwicklers, der uns selbst auf seine App aufmerksam gemacht hat, reagiert die App automatisch, sobald ein zusätzlicher Bildschirm verbunden wird, und verhindert so, dass offene Fenster auf dem neuen Display erscheinen.

Hintergrund ist ein Verhalten von macOS, bei dem geöffnete Fenster beim Anschluss externer Anzeigen auf diese verteilt werden können. Dies kann insbesondere bei Präsentationen zu unerwünschten Einblicken führen. Laut Beschreibung wird der externe Bildschirm zunächst abgedunkelt, während offene Fenster wieder auf den Laptop verschoben werden.

Funktionsweise und Systemanforderungen von N2See

Die App läuft unauffällig in der Menüleiste und soll dabei ressourcenschonend arbeiten. Nach Angaben der Entwickler lassen sich Automatisierungen pro Display einrichten, etwa nur für unbekannte Bildschirme. Zusätzlich können optionale Regeln pro Anwendung definiert werden, zum Beispiel ausschließlich für Kalender oder Mailprogramme.

Wesentliche Merkmale laut Projektbeschreibung:

Kostenlose und quelloffene (Code steht noch aus) macOS Anwendung

Automatische Reaktion beim Anschluss externer Displays

Individuelle Regeln je Bildschirm oder App

Ausführung im Hintergrund über die Menüleiste

Voraussetzung für die Nutzung von N2See ist macOS 13 oder neuer.