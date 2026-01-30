News

Diese kleine Mac-App verhindert (peinliche) Fenster auf dem Beamer

Autor-Bild
Von
|

Die macOS App N2See verhindert laut Entwickler, dass geöffnete Fenster beim Anschließen externer Bildschirme sichtbar werden.

N2See ist eine kostenlose Anwendung für macOS, die sich an Nutzer richtet, die regelmäßig mit Beamern oder externen Monitoren arbeiten. Nach Angaben des Entwicklers, der uns selbst auf seine App aufmerksam gemacht hat, reagiert die App automatisch, sobald ein zusätzlicher Bildschirm verbunden wird, und verhindert so, dass offene Fenster auf dem neuen Display erscheinen.

Hintergrund ist ein Verhalten von macOS, bei dem geöffnete Fenster beim Anschluss externer Anzeigen auf diese verteilt werden können. Dies kann insbesondere bei Präsentationen zu unerwünschten Einblicken führen. Laut Beschreibung wird der externe Bildschirm zunächst abgedunkelt, während offene Fenster wieder auf den Laptop verschoben werden.

Funktionsweise und Systemanforderungen von N2See

Die App läuft unauffällig in der Menüleiste und soll dabei ressourcenschonend arbeiten. Nach Angaben der Entwickler lassen sich Automatisierungen pro Display einrichten, etwa nur für unbekannte Bildschirme. Zusätzlich können optionale Regeln pro Anwendung definiert werden, zum Beispiel ausschließlich für Kalender oder Mailprogramme.

Wesentliche Merkmale laut Projektbeschreibung:

  • Kostenlose und quelloffene (Code steht noch aus) macOS Anwendung
  • Automatische Reaktion beim Anschluss externer Displays
  • Individuelle Regeln je Bildschirm oder App
  • Ausführung im Hintergrund über die Menüleiste

Voraussetzung für die Nutzung von N2See ist macOS 13 oder neuer.

Vodafone verpasst GigaTV ein Technik-Upgrade

Die TV-Plattform GigaTV erhält von Vodafone eine neue Hardwaregeneration mit stärkerer Technik, überarbeitetem Design und verbesserter Fernbedienung. Vodafone stattet seine…

30. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Software / Diese kleine Mac-App verhindert (peinliche) Fenster auf dem Beamer
Weitere Neuigkeiten
Klarmobil im Telekom-Netz: 30 GB für 9,99 € pro Monat – letzte Chance!
in Tarife | Update
Homematic IP stellt 6-fach-Wandtaster mit 230-V-Anschluss vor
in Smart Home
Vodafone verpasst GigaTV ein Technik-Upgrade
in Vodafone
Bahn ICE DB
Bahn legt ICE-Flatrate für junge Leute neu auf – für 44 Euro
in Mobilität
Lidl
Lidl weitet „Scan & Go“ deutlich aus
in Handel
Apple blickt auf 2,5 Milliarden aktive Geräte
in Marktgeschehen
Google Maps 2024 Header
Google Maps wird schlauer
in Dienste
Xbox Controller Header
Die Xbox hat ein Problem: Viele Entwickler springen jetzt ab
in Gaming
Tim Cook: „Es ist das mit Abstand erfolgreichste iPhone aller Zeiten“
in Smartphones
Nintendo Direct kommt nächste Woche: Es gibt ein wichtiges Detail
in Events