Vodafone

Vodafone verpasst GigaTV ein Technik-Upgrade

Autor-Bild
Von
|

Die TV-Plattform GigaTV erhält von Vodafone eine neue Hardwaregeneration mit stärkerer Technik, überarbeitetem Design und verbesserter Fernbedienung.

Vodafone stattet seine TV- und Entertainmentzentrale GigaTV ab sofort mit neuer Hardware aus. Neukunden erhalten die aktuelle Generation der TV-Box GigaTV Home, die sowohl für Kabel- und Internetfernsehen als auch für Streaming-Dienste ausgelegt ist. Laut Unternehmensangaben soll die leistungsstärkere Technik ein flüssigeres Nutzungserlebnis ermöglichen.

Zu den technischen Neuerungen zählt die Unterstützung des dynamischen HDR-Formats Dolby Vision. Vodafone zufolge verbessert dies die Bilddarstellung auf kompatiblen Fernsehern deutlich.

Ergänzend hat der Anbieter das Gehäuse der TV-Box optisch überarbeitet und eine neue Fernbedienung eingeführt, deren Tasten hintergrundbeleuchtet sind und die eine ergonomischere Bedienung bieten sollen.

Funktionsumfang, Varianten und Preise von GigaTV

GigaTV bündelt lineares Fernsehen, Streaming-Dienste, Mediatheken und Video-on-Demand-Angebote in einer Oberfläche. Zum Funktionsumfang gehören unter anderem Timeshift und Replay, Cloud-Aufnahmen, eine App für iOS und Android sowie Multiroom-Unterstützung.

Unverändert im Portfolio bleibt die Variante GigaTV Home Sound mit integriertem Soundsystem, das laut Vodafone von Akustik-Experten von Bang & Olufsen optimiert wurde.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick

Zu Vodafone GigaTV →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Vodafone verpasst GigaTV ein Technik-Upgrade
Weitere Neuigkeiten
Bahn ICE DB
Bahn legt ICE-Flatrate für junge Leute neu auf – für 44 Euro
in Mobilität
Lidl
Lidl weitet „Scan & Go“ deutlich aus
in Handel
Apple blickt auf 2,5 Milliarden aktive Geräte
in Marktgeschehen
Google Maps 2024 Header
Google Maps wird schlauer
in Dienste
Xbox Controller Header
Die Xbox hat ein Problem: Viele Entwickler springen jetzt ab
in Gaming
Tim Cook: „Es ist das mit Abstand erfolgreichste iPhone aller Zeiten“
in Smartphones
Nintendo Direct kommt nächste Woche: Es gibt ein wichtiges Detail
in Events
Samsung Galaxy S24 Ultra Detail
Das Samsung Galaxy S26 Ultra hat ein Datum
in Smartphones
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Februar 2026
in News
Dhl Zusteller
Deutsche Post DHL warnt vor möglichen Betrugsflyern mit QR-Codes
in Dienste