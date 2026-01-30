Vodafone verpasst GigaTV ein Technik-Upgrade

Die TV-Plattform GigaTV erhält von Vodafone eine neue Hardwaregeneration mit stärkerer Technik, überarbeitetem Design und verbesserter Fernbedienung.

Vodafone stattet seine TV- und Entertainmentzentrale GigaTV ab sofort mit neuer Hardware aus. Neukunden erhalten die aktuelle Generation der TV-Box GigaTV Home, die sowohl für Kabel- und Internetfernsehen als auch für Streaming-Dienste ausgelegt ist. Laut Unternehmensangaben soll die leistungsstärkere Technik ein flüssigeres Nutzungserlebnis ermöglichen.

Zu den technischen Neuerungen zählt die Unterstützung des dynamischen HDR-Formats Dolby Vision. Vodafone zufolge verbessert dies die Bilddarstellung auf kompatiblen Fernsehern deutlich.

Ergänzend hat der Anbieter das Gehäuse der TV-Box optisch überarbeitet und eine neue Fernbedienung eingeführt, deren Tasten hintergrundbeleuchtet sind und die eine ergonomischere Bedienung bieten sollen.

Funktionsumfang, Varianten und Preise von GigaTV

GigaTV bündelt lineares Fernsehen, Streaming-Dienste, Mediatheken und Video-on-Demand-Angebote in einer Oberfläche. Zum Funktionsumfang gehören unter anderem Timeshift und Replay, Cloud-Aufnahmen, eine App für iOS und Android sowie Multiroom-Unterstützung.

Unverändert im Portfolio bleibt die Variante GigaTV Home Sound mit integriertem Soundsystem, das laut Vodafone von Akustik-Experten von Bang & Olufsen optimiert wurde.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick

82 TV-Sender in SD und 57 TV-Sender in HD im Basispaket

Einführungspreis 9,99 Euro monatlich für sechs Monate

Regulärer Preis danach 14,99 Euro pro Monat

Optionales HD-Paket Vodafone Premium für 5 Euro monatlich

Zu Vodafone GigaTV →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.