Diese neuen BenQ-Monitorleuchten zielen auf Dual-Screen und iMac

Das Unternehmen BenQ bringt mit ScreenBar Max und iScreenBar zwei neue Monitorleuchten für Dual-Monitor-Setups und den iMac auf den Markt.

Die ScreenBar Max kostet 269 Euro und richtet sich an Arbeitsplätze mit zwei Displays. Die iScreenBar kostet 179 Euro und wurde speziell für den Apple iMac entwickelt. Beide Modelle sind ab sofort erhältlich.

BenQ ScreenBar Max und iScreenBar im Vergleich

Die wichtigsten technischen Unterschiede im Überblick:

ScreenBar Max: bis zu 1.400 Lux im Zentrum

Mindestens 500 Lux auf einer Fläche von 140 × 70 cm

36° Abschirmwinkel und automatische Lichtanpassung

iScreenBar: über 1.000 Lux und 24-GHz-Radarsensor

iScreenBar mit Videomodus und eigener macOS-App

Die iScreenBar wird magnetisch an der Rückseite des iMac befestigt. Kamera, Mikrofone und Apple-Logo bleiben laut BenQ frei. Silber ist sofort verfügbar, Blau und Grün sollen bis Ende 2026 folgen. Da ich einen iMac nutze, würde mich die iScreenBar durchaus reizen, ich bin allerdings noch unsicher, ob mich das Licht ablenken würde. Vielleicht muss ich es mal auf einen Test ankommen lassen.

Ich finde den spezialisierten Ansatz durchaus interessant. Vor allem bei großen Dual-Monitor-Arbeitsplätzen kann die breitere Ausleuchtung einen praktischen Unterschied machen. Die Preise zeigen allerdings auch, dass BenQ beide Modelle klar im Premiumsegment positioniert.

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