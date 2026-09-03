Teufel zeigt High-Performance-Streaming-Speaker für 1.200 Euro

Teufel hat es immer mal wieder mit Multiroom und smarten Speakern versucht, ist damit aber immer wieder gescheitert. Daher probiert man es mittlerweile gar nicht mehr und setzt eher auf den alten und bekannten Ansatz mit guter Qualität.

Der Teufel Ikonio ist ein neues Flaggschiff der Home-Reihe, welches zwar auch als Stereo-Set gekoppelt werden kann, mit 650 Watt RMS-Leistung und zwei 200-mm-Subwoofern aber eher dazu gedacht ist, dass er für sich alleine dasteht.

In der Bezeichnung steckt aber das Wort „Streaming“, es gibt also ein paar Dienste bei Teufel: AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect und TuneIn. Und natürlich Bluetooth. Gesteuert wird das alles über ein Touchscreen-Feld.

Schöner Speaker, mit 1.199 Euro verdammt teurer Speaker, aber eben nicht wirklich smart. Wobei man sowas mit einem günstigen Speaker von Amazon, Google und Co. zur Not „nachrüsten“ (es gibt einen passenden Eingang) könnte. Teufel scheint mit dieser Strategie aber zufrieden zu sein, die „smarte“ Strategie scheint abgehakt.

Teufel Ikonio Details

Neues Produktkonzept: Vereint tiefgreifende Subwoofer-Performance und modernes All-in-One-Streaming in einem kompakten Gehäuse.

Vereint tiefgreifende Subwoofer-Performance und modernes All-in-One-Streaming in einem kompakten Gehäuse. Aktiv-System mit 3-Wege-Aufbau: Acht Verstärkerkanäle steuern ein Treiber-Array aus drei Hochtönern, drei Mitteltönern und zwei Subwoofern an (650 Watt RMS, 2.500 Watt Peak, bis zu 118 dB Peak SPL).

Acht Verstärkerkanäle steuern ein Treiber-Array aus drei Hochtönern, drei Mitteltönern und zwei Subwoofern an (650 Watt RMS, 2.500 Watt Peak, bis zu 118 dB Peak SPL). Tiefreichender Bassbereich: Zwei gegenüberliegende 200-mm-Tieftöner in geschlossener Force-Balancing-Bauweise reduzieren mechanische Schwingungen des Gehäuses und ermöglichen eine Frequenzwiedergabe ab 19 Hz (-6 dB).

Zwei gegenüberliegende 200-mm-Tieftöner in geschlossener Force-Balancing-Bauweise reduzieren mechanische Schwingungen des Gehäuses und ermöglichen eine Frequenzwiedergabe ab 19 Hz (-6 dB). Wireless Stereo: Zwei IKONIO lassen sich kabellos zu einem Stereo-Set koppeln (124 dB Peak SPL im Stereo-Betrieb)

Zwei IKONIO lassen sich kabellos zu einem Stereo-Set koppeln (124 dB Peak SPL im Stereo-Betrieb) Breite Konnektivität: Direkte Ansteuerung via AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, TuneIn Internetradio und Bluetooth 5.1 sowie über Cinch-Line-In und Optical-In.

Direkte Ansteuerung via AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, TuneIn Internetradio und Bluetooth 5.1 sowie über Cinch-Line-In und Optical-In. Intelligente Bedienung: Touch-Bedienfeld mit automatischer Tastenbeleuchtung durch Näherungssensorik sowie erweiterte Steuerung über die Teufel Home App.

Touch-Bedienfeld mit automatischer Tastenbeleuchtung durch Näherungssensorik sowie erweiterte Steuerung über die Teufel Home App. Kompaktes, funktionales Gehäusedesign: Mit Abmessungen von nur 30 × 38 × 30 cm und 17,4 kg Gewicht bietet das passiv gekühlte Gehäuse maximale Leistung auf minimaler Grundfläche. Abnehmbare Cover; optional ist ein passender K&M-Standfuß erhältlich.

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