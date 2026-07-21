Diese neuen Emojis erwarten euch ab 2027

Vor ein paar Tagen fand der World Emoji Day 2026 statt, der immer am 17. Juli gefeiert wird, da man diesen Tag auf dem Kalender-Emoji sieht. Passend dazu gab es nochmal die Liste der Emojis, die aktuell in er Auswahl für Unicode 18 stehen.

Darunter sind ein neuer Schmetterling in Orange, ein Daumen nach links und ein Daumen nach rechts, eine Gewürzgurke, ein Leuchtturm und mehr zu finden. Die Emoji-Liste ist noch nicht ganz finalisiert, dürfte aber am Ende so aussehen:

Es wurde also noch eine kleine Änderung im Vergleich zum letzten Entwurf von Anfang des Jahres vorgenommen, das Gesicht mit zusammengekniffenen Augen wurde durch ein anderes ersetzt. Und ihr seht ihr noch ein Mockup der Emojis.

Dieses wurde von Emojipedia erstellt, die den Stil von iOS als Basis für ihre Optik nutzen, die finale Entscheidung für die neuen Emojis wird dann im September 2026 getroffen. Sie kommen also genau genommen schon Ende 2026, aber die meisten werden sie Anfang 2027 sehen, wenn sie Apple, Google und Microsoft einbauen.

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