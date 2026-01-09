Marktgeschehen

Diese Emojis sollen bald auf deinem Smartphone landen

Das Unicode-Konsortium hat einen Entwurf mit neuen Emoji-Kandidaten für die Jahre 2026 und 2027 veröffentlicht.

Der Entwurf wurde Ende 2025 stillschweigend in den öffentlichen Dokumenten von Unicode veröffentlicht und stammt von der Emoji Standard and Research Working Group. Vorgesehen sind insgesamt neun neue Emoji-Konzepte sowie zehn zusätzliche Hautfarbenvarianten, die zusammen Teil von Emoji 18.0 werden könnten. Die formale Entscheidung ist für September 2026 geplant.

Zu den vorgeschlagenen Motiven zählen unter anderem ein Smiley mit zusammengekniffenen Augen, zwei neue Daumen-Gesten, ein Leuchtturm sowie ein Radiergummi. Ergänzt wird die Liste durch eine Monarchfalter-Darstellung, eine Essiggurke, einen Meteor und ein Fangnetz mit Stiel.

Die gezeigten Beispielgrafiken (oben) dienen lediglich der Illustration und basieren überwiegend auf dem Noto-Emoji-Stil von Google.

Unicode-Emoji 18.0 bleibt bis 2026 offen

Alle derzeit 19 Emojis gelten offiziell als Entwurf und können im weiteren Prüfprozess noch geändert oder gestrichen werden. Unicode plant bis zur finalen Freigabe mehrere Überarbeitungsrunden. Frühere Entscheidungen zeigen laut Unicode, dass auch bereits gelistete Emojis wieder entfernt werden können.

Auswahl geplanter Emoji-Konzepte

  • Smiley mit zusammengekniffenen Augen
  • Daumen nach links und rechts
  • Leuchtturm
  • Essiggurke
  • Radiergummi

Nach einer möglichen Freigabe durch Unicode liegt die Umsetzung bei den jeweiligen Plattformanbietern wie Apple, Google oder Samsung. Erfahrungsgemäß vergehen oft viele Monate, bis neue Emojis tatsächlich auf Smartphones verfügbar sind. Ich halte es daher für realistisch, dass selbst bestätigte Emojis erst deutlich nach 2026 im Alltag ankommen.

