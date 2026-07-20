Apple iPad mini mit OLED soll „großes“ Chip-Upgrade bekommen

Apple plant ein neues iPad mini und geht damit erstmals den Schritt zu OLED, wenn auch nur mit 60 Hz. Doch es wird eines der größten Upgrades für das kleine iPad seit Jahren und das soll man auch bei der Performance merken, so Bloomberg.

Doch schreibt Mark Gurman in seinem wöchentlichen Newsletter, dass dieses iPad mini ein „großes“ Chip-Upgrad bekommt, ohne aber weiter ins Detail zu gehen. Die aktuelle Version hat noch den Apple A17 Pro – ein M-Chip wird es aber wohl nicht.

Letztes Jahr stand eine Weile der Apple A19 Pro im Raum, aber aktuell ist eher vom Apple A20 Pro die Rede, was ein durchaus großer Sprung wäre. Das ist der Chip, den das neue Apple iPhone 18 Pro im September einführen wird, das Apple iPad mini mit OLED soll dann laut Quelle im Oktober folgen. Bleibt nur eine Frage.

Das iPad mini wurde teurer, es startet jetzt bei 670 Euro. Fallen die 128 GB weg, wovon auszugehen ist, sind wir bei über 800 Euro. Mit einem teureren Display und Chip könnten wir nah an die 900 Euro rücken. Das wäre für so ein iPad durchaus teuer, vor allem, da in dieser Preisklasse sicher die 120 Hz im Display sehen wollen.

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