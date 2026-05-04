Dieser Android-TV-Launcher sieht fast aus wie Apple TV

Der AT4K Launcher übernimmt viele Designideen von Apple TV und soll Android TV deutlich einfacher bedienbar machen.

AT4K Launcher ist ein neuer Startbildschirm für Android TV und Google TV, der sich optisch und funktional stark an der Oberfläche von Apple TV orientiert.

Laut Entwickler steht dabei eine besonders aufgeräumte Darstellung im Mittelpunkt, die sich bewusst von überladenen und werbestarken TV-Startseiten absetzen soll.

Der Launcher setzt auf große App-Kacheln, flüssige Animationen und eine reduzierte Navigation. Ziel ist es laut Beschreibung, die einfache Bedienlogik und das minimalistische Erscheinungsbild von Apple TV auch auf Android-TV-Geräte zu bringen. Die Steuerung wurde speziell für Fernbedienungen und große Fernseher optimiert.

AT4K Launcher bringt Apple-TV-ähnliche Oberfläche auf Android TV

Zu den Funktionen gehören anpassbare App-Symbole, Ordner für Anwendungen, eine Favoritenzeile und eine Inhaltsvorschau für unterstützte Apps. Außerdem können Empfehlungen ausgeblendet sowie Hintergründe und Designs angepasst werden. Laut Entwickler läuft der Launcher auch auf älteren Geräten ressourcenschonend, das konnte ich allerdings nicht selbst ausprobieren.

Wichtige Funktionen im Überblick:

Apple-TV-ähnliches minimalistisches Design

Werbefreie Oberfläche ohne Tracking

Unterstützung für Android TV und Google TV

Offline-Nutzung möglich

Laut Anbieter erfordern einige Zusatzfunktionen, wie benutzerdefinierte App-Symbole, ein kostenpflichtiges Premium-Upgrade. Zum ausgiebigen Ausprobieren reicht die kostenfreie Version aber mehr als aus.

Ich kann nachvollziehen, warum sich Android-TV-Nutzer für solche alternativen Benutzeroberflächen interessieren, da viele aktuelle TV-Startseiten inzwischen deutlich komplexer wirken als die einfache Apple-TV-Oberfläche. Ich persönlich kann als weitere Alternative auch noch den Projectivy Launcher empfehlen.