Software

Dieser Android-TV-Launcher sieht fast aus wie Apple TV

Autor-Bild
Von
Google News
|

Der AT4K Launcher übernimmt viele Designideen von Apple TV und soll Android TV deutlich einfacher bedienbar machen.

AT4K Launcher ist ein neuer Startbildschirm für Android TV und Google TV, der sich optisch und funktional stark an der Oberfläche von Apple TV orientiert.

Laut Entwickler steht dabei eine besonders aufgeräumte Darstellung im Mittelpunkt, die sich bewusst von überladenen und werbestarken TV-Startseiten absetzen soll.

Der Launcher setzt auf große App-Kacheln, flüssige Animationen und eine reduzierte Navigation. Ziel ist es laut Beschreibung, die einfache Bedienlogik und das minimalistische Erscheinungsbild von Apple TV auch auf Android-TV-Geräte zu bringen. Die Steuerung wurde speziell für Fernbedienungen und große Fernseher optimiert.

AT4K Launcher bringt Apple-TV-ähnliche Oberfläche auf Android TV

Zu den Funktionen gehören anpassbare App-Symbole, Ordner für Anwendungen, eine Favoritenzeile und eine Inhaltsvorschau für unterstützte Apps. Außerdem können Empfehlungen ausgeblendet sowie Hintergründe und Designs angepasst werden. Laut Entwickler läuft der Launcher auch auf älteren Geräten ressourcenschonend, das konnte ich allerdings nicht selbst ausprobieren.

Wichtige Funktionen im Überblick:

  • Apple-TV-ähnliches minimalistisches Design
  • Werbefreie Oberfläche ohne Tracking
  • Unterstützung für Android TV und Google TV
  • Offline-Nutzung möglich

Laut Anbieter erfordern einige Zusatzfunktionen, wie benutzerdefinierte App-Symbole, ein kostenpflichtiges Premium-Upgrade. Zum ausgiebigen Ausprobieren reicht die kostenfreie Version aber mehr als aus.

Ich kann nachvollziehen, warum sich Android-TV-Nutzer für solche alternativen Benutzeroberflächen interessieren, da viele aktuelle TV-Startseiten inzwischen deutlich komplexer wirken als die einfache Apple-TV-Oberfläche. Ich persönlich kann als weitere Alternative auch noch den Projectivy Launcher empfehlen.

Sky Logo Header

Sky baut Cinema-Sender um

Der Pay-TV-Anbieter Sky Deutschland ordnet seine Cinema-Sender ab Mai 2026 neu und führt teilweise neue Namen ein. Sky passt seine…

4. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Software / Dieser Android-TV-Launcher sieht fast aus wie Apple TV
Weitere Neuigkeiten
Skoda nennt Datum für sein neues Elektroauto
in Mobilität
Telekom 5g
Telekom gewinnt große Leserwahl gleich viermal – congstar ist bester Mobilfunkanbieter
in Telekom
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom erreicht Glasfaser-Ziel in Berlin viel früher als geplant
in Telekom
iPhone 18 Pro: Apple plant eine „aggressive Preis-Strategie“
in Smartphones
Postbank Zentrale
Postbank Zinssparen geht in die nächste Runde – 2,7% p. a. für 12 Monate
in Fintech
comdirect bietet Junior-Depot mit Sparplanzuschuss
in Fintech
Sky Logo Header
Sky baut Cinema-Sender um
in Unterhaltung
Microsoft spricht diese Woche „über die Zukunft der Xbox“
in Gaming
Porsche Macan Elektro Proto
Porsche: Verbrenner-Bestseller steuert auf das Ende zu
in Mobilität
Hanseatic Bank spendiert Bonus für die GoldCard
in Fintech