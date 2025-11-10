Projectivy Launcher macht Google TV werbefrei

Mit dem Projectivy Launcher wird Google TV auf Knopfdruck übersichtlich, schnell und werbefrei – (nicht nur) ideal für Haushalte mit Kindern.

Wer Google TV nutzt, bekommt großflächige und teils fragwürdige Werbebanner eingeblendet. Das hatte ich dieser Tage kritisiert, da es unter anderem im Familienalltag spürbar stört. Abhilfe schafft ein alternativer Startbildschirm: Der Projectivy Launcher. Dieser blendet keine Werbung ein und fokussiert sich konsequent auf Apps und Eingänge.

Ich bedanke mich recht herzlich bei allen, die mich auf diesen Launcher hingewiesen haben. Ich würde behaupten, die kostenfreie Version reicht für viele vollkommen aus. Wer mehr braucht oder die Entwicklung unterstützen möchte, kann über einen Einmalkauf zusätzliche Funktionen freischalten.

Google-TV-Werbung entfernen: Projectivy als schlanke Lösung

Projectivy ersetzt den Standard-Launcher, bietet flexible Layouts, Schnellzugriffe auf HDMI/Eingänge, extrem viele Einstellungsmöglichkeiten, und bleibt dabei werbefrei. Zudem berichten viele Nutzer von einer flüssigeren Navigation und spürbar schnelleren Startzeiten im Vergleich zur Google-TV-Oberfläche. Nachdem ich den Launcher zwei Tage lang ausprobiert habe, kann ich das bestätigen.

Projectivity Launcher auf den Punkt

Keine Werbebanner auf dem Homescreen

Einfache Umstellung zum Standard-Launcher, inklusive Override-Option

Nützliche Extras: Eingangs-Shortcuts, Profile, Wallpaper, Backup

Über Google Play oder manuell als APK installierbar

Auch auf Projektoren wie einem Nebula Capsule3 Mini läuft die Lösung hier solide. Android-TV-/Google-TV-Geräte lassen sich in der Regel per Dritt-Launcher umstellen, teils mit zusätzlicher Einstellung unter „Zugänglichkeit“ und „Launcher überschreiben“.

Bei mir hat es geklappt. Ob das auf jedem Google-TV-Gerät so zuverlässig funktioniert, weiß ich allerdings nicht. Aber ich würde es auf jeden Fall einmal ausprobieren. Ich nutze eine komplett reduzierte Oberfläche ohne Hintergrundbild oder Ähnliches. Einfach so ressourcenschonend wie möglich.

Fazit zum Projectivity Launcher: Der Startbildschirm ist aufgeräumt, kindersicherer und schneller. Für meinen Alltag ist das die Lösung, die Google TV selbst hätte sein sollen.

