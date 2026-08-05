Gaming

3 Milliarden Spieler weltweit: game-Verband fordert neue Rahmenbedingungen

Autor-Bild
Von
|
Playstation Ps5 Dualsense Grau Controller Hand

Der game – Verband der deutschen Games-Branche fordert zur gamescom 2026 bessere politische Bedingungen für den Games-Standort Deutschland.

Der Branchenverband hat die Erklärung „Lust auf Zukunft: Potenziale von Games nutzen“ veröffentlicht. Darin fordert er mehr Förderung, weniger Regulierung und eine stärkere gesellschaftliche Nutzung von Games. Die gamescom findet vom 26. bis 30. August in Köln statt. Für Fachbesucher beginnt das Programm laut Veranstaltern bereits am 24. August.

Games sind laut game ein großer Wirtschafts- und Technologiefaktor. Rund sechs von zehn Menschen in Deutschland spielen Computer- oder Videospiele. Weltweit sind es dem Verband zufolge mehr als 3 Milliarden Menschen. Der globale Umsatz liege bei über 200 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

gamescom 2026: Die wichtigsten Forderungen des game-Verbands

Der Verband nennt drei zentrale Handlungsfelder:

  • Deutschland und Europa sollen Produktion, Gründungen und Infrastruktur stärker fördern.
  • Die angekündigte steuerliche Games-Förderung in Deutschland soll umgesetzt werden.
  • USK, PEGI und IARC sollen laut Verband gegenüber neuen Regeln wie dem Digital Fairness Act geschützt werden.
  • Games sollen stärker für Demokratie, Bildung und gesellschaftliches Engagement genutzt werden.

Game-Geschäftsführer Felix Falk fordert verlässliche politische Rahmenbedingungen und eine verhältnismäßige Regulierung. Der Verband verweist zudem auf Studien, nach denen Spieler ein höheres Vertrauen in die Demokratie hätten als der Bevölkerungsdurchschnitt. Doch solche Befunde ersetzen keine konkrete Politik.

Ich finde den Vorstoß nachvollziehbar: Deutschland verfügt über viele Spieler, bleibt bei der Produktion international aber oft hinter führenden Standorten zurück. Entscheidend wird sein, ob aus den Forderungen nach der gamescom 2026 messbare Förder- und Investitionsbedingungen entstehen.

Fifa 22 Screen
Gaming | 5. August 2026

Electronic Arts leitet „ein ganz neues Kapitel“ ein

Es hat sich bereits angedeutet, da die Behörden dieser Welt zugestimmt haben und ab sofort ist Electronic Arts ein privates… | mehr

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / 3 Milliarden Spieler weltweit: game-Verband fordert neue Rahmenbedingungen
Weitere Neuigkeiten
Mobilfunk hebt ab: Telekom testet fliegende Antennen
in Telekom
Disney Mickey Mouse Header
Disney packt TikTok-Inhalte in die eigene App
in Dienste
Amazon verkürzt Rückgabefrist für zahlreiche Produktgruppen
in Handel
Das kostet der erste Google Pixel Tag
in Zubehör
Honda: Verbrenner in der Nische sind der Fokus in Europa
in Mobilität
Urteil gegen Apple stärkt Verbraucherrechte
in Hardware
Opel Corsa GSE: Performance-Elektroauto könnte beim Preis überraschen
in Mobilität
Urteil zur Preisempfehlung: Keine Orientierung ohne echten Markt
in Handel
Kaufland kooperiert mit Bio-Verband Naturland
in Handel
iPhone 20 Pro: Apple will zum Jubiläum alles anders machen
in Smartphones