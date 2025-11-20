Fintech

Digitale Geldbörse vor Umbruch: Curve bestätigt Übernahme durch Lloyds Banking Group

Curve

Curve wird von der Lloyds Banking Group übernommen, kurzzeitig bleiben Produkte, Preise und Support unverändert.

Curve erklärt, dass bestehende Produkte und Dienste ohne Unterbrechung weiterlaufen und der Kundensupport weiterhin durch das Curve-Team erfolgt, mit Vorankündigungen bei künftigen Änderungen. Kürzlich erst hatte Curve die Identitätsprüfung verschärft und die Zusammenarbeit mit Samsung beendet.

Übernahme von Curve durch Lloyds: Kundeninfos und Ausblick

Nach eigenen Angaben bleiben Abopreise und Verträge vorerst gleich, relevante Updates sollen bei Erreichen von Meilensteinen kommuniziert werden. Laut Unternehmensangaben werden Funktionen wie Go Back in Time und Multi-Card-Steuerung durch die Reichweite von Lloyds perspektivisch ausgebaut.

Kernpunkte der Ankündigung

  • Keine kurzfristigen Änderungen bei Dienst, Preis und Support, laut Curve.
  • Beschwerden bleiben im Curve-Prozess und werden nach bisherigen Standards behandelt.
  • Datenschutzrichtlinie von Curve bleibt unverändert.
  • Keine erwarteten Serviceunterbrechungen, Eskalationswege bleiben bestehen.

Ich halte die kurzfristige Stabilität für realistisch, rechne aber mittelfristig mit Funktionsbündelungen und Paketupdates, sobald erste Integrationsschritte greifen.

