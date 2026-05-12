One UI 8.5 ist da: Diese Smartphones erhalten ab sofort das Update

Wie zuvor angekündigt hat das Unternehmen Samsung nach einem fast fünfmonatigen Beta-Testprogramm nun den offiziellen Rollout von One UI 8.5 auf Basis von Android 16 gestartet. Besitzer eines Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra, S25 Plus oder S25 Edge berichten bereits von der Verfügbarkeit des großen Updates.

In den nächsten Tagen, Wochen und Monaten wird das große Update nach und nach auf weitere Smartphone- und Tablet-Modelle quer durch das Sortiment – bestehend aus Mittelklasse- und Einsteigerbereich – ausgeweitet.

Mit One UI 8.5 bringt das südkoreanische Unternehmen weitere Verbesserungen und Anpassungen sowie vor allem neue Funktionen, wie die Kompatibilität von Quick Share mit AirDrop von Apple, einen intelligenteren Bixby und ein optimiertes Quick Panel, mit sich. One UI 8.5 dient zudem als Zwischenschritt zu One UI 9, das auf Android 17 basiert und bei Samsung bereits in der internen Testphase ist und diese Woche noch offiziell startet.