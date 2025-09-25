Direktvertrieb: FRITZ! startet offiziellen Online-Shop

FRITZ! hat einen eigenen Online-Shop für FRITZ!-Produkte gestartet. Kunden können dort Geräte direkt beim Hersteller bestellen und erhalten laut Angaben des Unternehmens verschiedene Serviceleistungen.

Der neue Shop bietet unter anderem kostenlosen Versand, der laut AVM in der Regel per DHL abgewickelt wird. Zudem gilt eine 30-tägige Rückgabefrist mit kostenfreiem Rückversand. Ergänzend stellt der Anbieter eine persönliche Kaufberatung sowie technischen Support bereit. Interessantes Detail: als (alter) Newsletterabonnent erhält man aktuell per E-Mail 10 % Rabatt für den neuen Shop angeboten.

Neuer FRITZ!-Shop mit Serviceleistungen

Laut Unternehmensangaben können Käufer bis zu fünf Jahre Herstellergarantie auf Hardware erhalten, abhängig von den jeweiligen Garantiebestimmungen. Die gibt es aber natürlich, auch wenn man die Ware in anderen Shops kauft. Der Shop soll neben den FRITZ!-Produkten auch zusätzliche Informationen und Hilfestellungen zu den Geräten bieten. Unter „Weitere Bestelloptionen“ verlinkt man auf den Produktseiten aber weiterhin auch externe Shops.

Ich finde es ganz interessant, dass AVM jetzt selbst den Direktvertrieb aufzieht. Klingt für mich nach einem Schritt, um näher an den Kunden zu rücken. Mal sehen, ob sich die Preise und Services von denen anderer Händler wirklich abheben kann.

Seit der Gründung im Jahr 1986 entwickelt FRITZ! (vormals AVM) alle Produkte am Berliner Standort und fertigt sie in Europa. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen mit rund 900 Beschäftigten einen Umsatz von 630 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr hatten die Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter einen Generationswechsel bestätigt und mit Imker Capital Partners einen neuen langfristigen Investor gewonnen.