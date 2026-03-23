Disney Epic Mickey: Rebrushed erscheint auch für die Nintendo Switch 2

Ende September vor zwei Jahren erschien mit Disney Epic Mickey: Rebrushed eine verbesserte und aufgehübschte Version des damals exklusiven Nintendo Wii-Spiels Disney Epic Mickey für verschiedene Plattformen im Handel. THQ Nordic und das in Wien ansässige Entwicklerstudio Purple Lamp haben nun auch eine Version für die Nintendo Switch 2 offiziell angekündigt.

Die Version für die neue Handheld/Heimkonsole von Nintendo soll laut Pressemitteilung eine „bessere Grafikauflösung“, eine verbesserte Framerate sowie das kosmetische DLC-Erweiterung „Costume Pack“ umfassen. Erscheinen soll das Game Anfang Oktober im Handel.