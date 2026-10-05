Adler AI will deutsche Behördengänge deutlich einfacher machen

Mit „Adler AI“ startet ein neuer KI-Assistent, der Bürger durch deutsche Behördengänge führen und später Anträge automatisieren soll.

Entwickler Sumit Kumar hat nach eigenen Angaben innerhalb von drei Tagen eine erste Version von Adler AI aufgebaut. Unter fragdenadler.de soll der Dienst verständlich erklären, was Bürger bei Behördengängen beachten müssen. Abgedeckt werden laut Kumar bereits alle deutschen Gemeinden und Themen wie Kindergeld, Umzug, Todesfall, Kfz-Anmeldung oder Hundesteuer.

Vorbild ist das Ende September gestartete US-Portal America.gov. Das staatliche Angebot bündelt Informationen aus mehr als 29.000 Behörden-Websites und beantwortet Fragen per KI in Alltagssprache. Nutzer können zudem Behördendokumente hochladen und erklären lassen. Antworten basieren nach Angaben der US-Regierung auf offiziellen Quellen.

Adler AI greift die Idee von America.gov auf

Beide Projekte sollen langfristig deutlich mehr als eine Behördensuche bieten:

Adler AI plant das automatische Vorausfüllen von Dokumenten.

Später sollen direkte Schnittstellen zu Behörden folgen.

America.gov soll ab 2027 Formulare ausfüllen und Vorgänge verfolgen.

Die US-Plattform soll über Login.gov mit Behörden verbunden werden.

America.gov ist dabei bereits politisch verankert. Eine Executive Order verpflichtet US-Bundesbehörden zur Integration großer digitaler Dienste mit mehr als 100.000 Nutzern pro Jahr. Aktuell erledigt die KI allerdings noch keine Anträge selbst.

Ich finde vor allem das US-Konzept spannend: Eine zentrale Oberfläche statt unzähliger Behördenportale wäre auch für Deutschland ein echter Fortschritt. Adler AI zeigt zumindest, wie so ein Zugang aussehen könnte. Entscheidend wird aber die direkte und sichere Anbindung an Behörden sein. Dennoch lohnt sich das Ausprobieren, viele nützliche Funktionen sind bereits vorhanden.

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