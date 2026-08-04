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Disney+ ohne HDR: Disney informiert Nutzer über Kündigung

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Disney will die Lizenzgebühren für 4K und HDR nicht zahlen und musste diese Option mit dem alten Format daher kurzzeitig entfernen (da man mal wieder in einem Rechtsstreit unterlag). Man wechselte das Codec und brachte 4K zurück.

Doch das mit HDR ist komplexer und daher bleibt diese Option vorerst noch bei Disney+ in Deutschland gestrichen. Man „arbeitet daran, die Funktion so schnell wie möglich wiederherzustellen“. Aber Nutzer werden aktuell auch informiert:

Da diese Änderungen Auswirkung auf die Funktionen deines Premium-Abos haben können, kannst du dein Abonnement innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt dieser Benachrichtigung ohne finanzielle Nachteile kündigen.

Das mit den Lizenzen ist so eine Sache, denn sie kosten nun mal Geld. Schade, dass es Disney am Ende die Nutzer ausbaden lässt, denn man hätte genug Geld, um in Vorkasse zu gehen, HDR weiter anzubieten und eine Lösung zu suchen.

PS: 4K ist nicht auf allen Geräten zurück, auf einem Apple TV gibt es beispielsweise kein 4K. Wie gesagt, das sollte Disney ausbaden, nicht die Nutzer von Disney+.

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