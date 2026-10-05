OpenAI baut Werbung in ChatGPT deutlich aus

OpenAI führt ein neues visuelles Werbeformat für ChatGPT ein und startet erste Tests noch im Oktober in den USA.

Die Anzeigen sollen zunächst bei der Bilderstellung in ChatGPT erscheinen. Bilder zeigen dabei etwa Produkte im Einsatz oder mögliche Anwendungsszenarien. Die Werbung wird laut OpenAI klar gekennzeichnet und getrennt vom generierten Bild dargestellt. Antworten von ChatGPT sollen weiterhin nicht durch Werbung beeinflusst werden.

OpenAI beziffert die wöchentliche Reichweite von ChatGPT inzwischen auf 1,2 Milliarden Menschen. Werbung soll dem Unternehmen zufolge helfen, KI-Angebote einem größeren Nutzerkreis zugänglich zu machen und gleichzeitig ein Geschäft jenseits von Abonnements aufzubauen.

ChatGPT Ads bekommen mehr Messmöglichkeiten

OpenAI erweitert parallel die Analyse der Werbewirkung. Neue Integrationen und Partnerschaften sollen Werbekunden unter anderem Conversion-, Klick- und Attributionsdaten liefern.

Erste Partnerdaten nennt OpenAI bereits:

WeightWatchers: 15,3 % niedrigere Akquisekosten als beim Paid-Search-Vergleichswert

Dose: 67 % der zusätzlichen Käufe kamen von Neukunden

Portland Leather: 93 % der Besucher über ChatGPT Ads waren neue Nutzer

Für die Markensicherheit arbeitet OpenAI zudem mit DoubleVerify und Integral Ad Science zusammen. Anzeigen sollen aus sensiblen oder emotional belastenden Gesprächen herausgehalten werden. Private Unterhaltungen sollen den Prüfpartnern nicht zugänglich sein.

Ich halte vor allem den Einstieg in visuelle Werbung für relevant. Bei 1,2 Milliarden wöchentlichen Nutzern kann ChatGPT für Werbekunden schnell zu einem bedeutenden Kanal werden. Wichtig wird aber sein, ob OpenAI die angekündigte klare Trennung zwischen Antworten und Werbung dauerhaft glaubwürdig durchhält.

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