ING plant Kreditkarte für 2026: Diese habe eine „hohe Priorität“

Ein Konto bei der ING dürfte spätestens in einem Jahr nicht mehr kostenlos sein und daher muss man dort schauen, dass man als Anbieter wieder attraktiver wird. Ein Weg ist der Schritt zu einer echten Kreditkarte, die noch 2026 kommen wird.

Wie ING-Deutschland-Chef Lars Stoy im Gespräch mit der dpa verraten hat, sollen Kunden „mit der ING-Kreditkarte in diesem Jahr schon ihre Weihnachtsgeschenke kaufen können“. Angekündigt wurde die echte Kreditkarte übrigens schon 2025.

Dieser Schritt sei „hoch priorisiert“ bei ING, die entsprechenden Details wollte man allerdings noch nicht nennen. Die Reisezeit im Sommer verpasst man also, da fällt vielen wieder auf, dass sowas bei ING fehlt, aber Weihnachten will man mitnehmen.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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