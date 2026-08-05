ING plant Kreditkarte für 2026: Diese habe eine „hohe Priorität“
Ein Konto bei der ING dürfte spätestens in einem Jahr nicht mehr kostenlos sein und daher muss man dort schauen, dass man als Anbieter wieder attraktiver wird. Ein Weg ist der Schritt zu einer echten Kreditkarte, die noch 2026 kommen wird.
Wie ING-Deutschland-Chef Lars Stoy im Gespräch mit der dpa verraten hat, sollen Kunden „mit der ING-Kreditkarte in diesem Jahr schon ihre Weihnachtsgeschenke kaufen können“. Angekündigt wurde die echte Kreditkarte übrigens schon 2025.
Dieser Schritt sei „hoch priorisiert“ bei ING, die entsprechenden Details wollte man allerdings noch nicht nennen. Die Reisezeit im Sommer verpasst man also, da fällt vielen wieder auf, dass sowas bei ING fehlt, aber Weihnachten will man mitnehmen.
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Bin aktuell auch bei der ING und ahbe eine Barclays Kreditkarte (heißen jetzt glaube cih anders). Also wüsste nicht was mir die ING Kreditkarte für Vorteile gibt.
Gerade wenn ich für das Konto bezahlen soll, bin ich weg, sorry, die haben mein Geld zum Arbeiten, da brauche ich nicht noch eine Gebühr nehmen. Gibt genügend alternativen und ich gehe davon aus das die ING da schnell wieder zurückrudern wird, wenn sie merken wie die Kündigungen reinfliegen. Denn das ist meiner Meinung nach die Grundlage des Erfolges der ING, das sie ein Kostenloses Konto haben und immer mal mit sehr guten Neukundenaktionen werben.
Die Frage ist ob überhaupt Bedarf besteht. Wenn am Ende eine Karte mit AEE bei rum kommt, dann kann man sich das auch sparen.