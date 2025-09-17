DJI Mini 5 Pro Drohne vorgestellt – kostet ab 799 €

DJI hat die Mini 5 Pro vorgestellt, eine neue Kameradrohne mit 1-Zoll-Sensor, erweiterten Flugfunktionen und verbessertem Hinderniserkennungssystem. Das Modell ist ab sofort in mehreren Ausstattungsvarianten erhältlich, teilte das Unternehmen mit.

Laut DJI ist die Mini 5 Pro die erste Mini-Drohne mit einem 1-Zoll-CMOS-Sensor. Sie bietet eine maximale Flugzeit von bis zu 36 Minuten und unterstützt unter anderem ActiveTrack 360°. Der verbaute 50-Megapixel-Sensor soll auch bei schlechten Lichtbedingungen detaillierte Aufnahmen ermöglichen. Zusätzlich verfügt die Drohne über einen neuen Med-Telemodus und optimierte Porträtfunktionen.

Die Kamera erlaubt Videoaufnahmen in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde und HDR-Unterstützung. Für mehr Flexibilität stehen Zeitlupenaufnahmen in 4K/120fps, erweiterte Dynamikumfänge sowie Farbmodi wie D-Log M und HLG zur Verfügung. Der Gimbal bietet eine Rollrotation von bis zu 225 Grad und ermöglicht echtes vertikales Filmen, was insbesondere für Social-Media-Formate gedacht ist.

Technische Ausstattung und Sicherheitsfunktionen

Für den sicheren Flug bei schlechten Lichtverhältnissen ist die Mini 5 Pro mit einem LiDAR-Sensor sowie mehreren Sichtsensoren ausgestattet. Dadurch kann die Drohne laut Hersteller Hindernisse nachts erkennen und auch ohne Satellitensignal zurückkehren. Das System umfasst Fischaugenobjektive, binokulare Kameras und Infrarotsensoren. Ergänzt wird dies durch ein Dualband-GNSS-System, das die Signalstabilität erhöhen soll.

Darüber hinaus unterstützt die Drohne intelligente Flugmodi wie QuickShots, Waypoint Flight und Zeitraffer. Mit der Funktion „Off-State QuickTransfer“ ist es möglich, Dateien mit bis zu 100 MB/s über WLAN 6 zu übertragen, selbst wenn die Drohne ausgeschaltet bleibt. Laut DJI soll dies einen schnelleren Arbeitsablauf ermöglichen.

Verfügbare Versionen und Preise

Mini 5 Pro: 799 EUR

Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC-N3): 999 EUR

Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC 2): 1.129 EUR

Zusätzlich bietet DJI die Care-Refresh-Versicherung auch für dieses Modell an. Je nach Vertragslaufzeit sind bis zu vier Austauschgeräte im Schadensfall vorgesehen. Weitere Informationen zu allen neuen Funktionen, Zubehörteilen und Fähigkeiten gibt es auf der offiziellen Produktseite. Bestellt werden, kann die neue Drohne unter anderem bei Amazon.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.