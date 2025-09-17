Q3 Air, Q3 Spin und O3 Fitness: TORRAS stellt neue Hüllen für iPhone 17-Serie vor

TORRAS hat drei neue Smartphone-Hüllen für die iPhone 17-Serie vorgestellt. Die Modelle Q3 Air, Q3 Spin und O3 Fitness sind laut Hersteller für unterschiedliche Nutzergruppen konzipiert und kombinieren Fallschutz mit integrierter Standfunktion.

Die „Q3 Air“ ist laut Unternehmensangaben speziell für die Pro-Modelle des iPhone 17 sowie für iPhone-16-Pro-Versionen verfügbar. Sie verfügt über eine sogenannte „Air-Cushion“-Technologie, die Aufprälle bis zu einer Fallhöhe von vier Metern abfedern soll. Ergänzt wird dies durch eine strukturierte Griffoberfläche, eine kratzfeste Rückseite sowie einen verstärkten Kameraschutzring. Zielgruppe sind laut TORRAS Nutzer, die das Gerät häufig im Freien nutzen.

Die „Q3 Spin“ richtet sich an Besitzer des iPhone 17, 17 Air, 17 Pro und 17 Pro Max. Nach eigenen Angaben bietet sie einen Sturzschutz bis 3,66 Meter sowie einen 360-Grad-Standfuß. Die Hülle schützt die Tasten vollständig, ohne deren Funktion einzuschränken, und ist mit MagSafe-Zubehör kompatibel. Das Design kombiniert eine weiche Rückseite mit widerstandsfähigen Seitenteilen, die eine strukturierte Oberfläche besitzen.

TORRAS O3 Fitness und weitere Details

Die „O3 Fitness“ wurde für sportlich orientierte Nutzer beworben. Auch sie besitzt den 360-Grad-Ständer und einen Kantenschutz bei Stürzen bis 3,66 Meter. Besonderheit sind hier die sogenannten „Runway Airbags“ an den vier Kanten. Das Gehäuse soll auch bei feuchten Händen rutschfest bleiben. Angeboten wird die Hülle für mehrere iPhone-17-Varianten in unterschiedlichen Farben.

Zusätzlich zu den Hüllen stellte TORRAS die Powerbank „MiniMag Qi2“ vor. Sie ist laut Produktbeschreibung Qi2-kompatibel, bietet 10.000 mAh Kapazität, 15 Watt Ladeleistung und wiegt 199 Gramm. Dank MagSafe-Funktionalität lässt sie sich mit den meisten TORRAS-Hüllen kombinieren. Eine LED-Anzeige informiert über den Akkustand.

Farbauswahl der Modelle

Q3 Air: Schwarzer Schatten, Gletscher Sprint, Tiefblau, Pfirsich-Gold

Q3 Spin: Obsidianschwarz, Klar, zusätzlich Saphirblau und Pfirsich-Gold bei den Pro-Versionen

O3 Fitness: Obsidianschwarz, Klar, sowie Tiefblau, Perlweiß und Pfirsich-Gold bei den Pro-Versionen

Die neuen Produkte lassen sich direkt über TORRAS beziehen oder sind alternativ auch über Amazon zu haben.

Zu den neuen TORRAS-Produkten →

