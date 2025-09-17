Zubehör

Q3 Air, Q3 Spin und O3 Fitness: TORRAS stellt neue Hüllen für iPhone 17-Serie vor

Autor-Bild
Von
|

TORRAS hat drei neue Smartphone-Hüllen für die iPhone 17-Serie vorgestellt. Die Modelle Q3 Air, Q3 Spin und O3 Fitness sind laut Hersteller für unterschiedliche Nutzergruppen konzipiert und kombinieren Fallschutz mit integrierter Standfunktion.

Die „Q3 Air“ ist laut Unternehmensangaben speziell für die Pro-Modelle des iPhone 17 sowie für iPhone-16-Pro-Versionen verfügbar. Sie verfügt über eine sogenannte „Air-Cushion“-Technologie, die Aufprälle bis zu einer Fallhöhe von vier Metern abfedern soll. Ergänzt wird dies durch eine strukturierte Griffoberfläche, eine kratzfeste Rückseite sowie einen verstärkten Kameraschutzring. Zielgruppe sind laut TORRAS Nutzer, die das Gerät häufig im Freien nutzen.

Ostand Q3 Air

Die „Q3 Spin“ richtet sich an Besitzer des iPhone 17, 17 Air, 17 Pro und 17 Pro Max. Nach eigenen Angaben bietet sie einen Sturzschutz bis 3,66 Meter sowie einen 360-Grad-Standfuß. Die Hülle schützt die Tasten vollständig, ohne deren Funktion einzuschränken, und ist mit MagSafe-Zubehör kompatibel. Das Design kombiniert eine weiche Rückseite mit widerstandsfähigen Seitenteilen, die eine strukturierte Oberfläche besitzen.

Ostand Q3 Spin

TORRAS O3 Fitness und weitere Details

Die „O3 Fitness“ wurde für sportlich orientierte Nutzer beworben. Auch sie besitzt den 360-Grad-Ständer und einen Kantenschutz bei Stürzen bis 3,66 Meter. Besonderheit sind hier die sogenannten „Runway Airbags“ an den vier Kanten. Das Gehäuse soll auch bei feuchten Händen rutschfest bleiben. Angeboten wird die Hülle für mehrere iPhone-17-Varianten in unterschiedlichen Farben.

Ostand O3 Fitness

Zusätzlich zu den Hüllen stellte TORRAS die Powerbank „MiniMag Qi2“ vor. Sie ist laut Produktbeschreibung Qi2-kompatibel, bietet 10.000 mAh Kapazität, 15 Watt Ladeleistung und wiegt 199 Gramm. Dank MagSafe-Funktionalität lässt sie sich mit den meisten TORRAS-Hüllen kombinieren. Eine LED-Anzeige informiert über den Akkustand.

Farbauswahl der Modelle

  • Q3 Air: Schwarzer Schatten, Gletscher Sprint, Tiefblau, Pfirsich-Gold
  • Q3 Spin: Obsidianschwarz, Klar, zusätzlich Saphirblau und Pfirsich-Gold bei den Pro-Versionen
  • O3 Fitness: Obsidianschwarz, Klar, sowie Tiefblau, Perlweiß und Pfirsich-Gold bei den Pro-Versionen

Die neuen Produkte lassen sich direkt über TORRAS beziehen oder sind alternativ auch über Amazon zu haben.

Zu den neuen TORRAS-Produkten →

iPhone 17: Amazon verkauft offizielle Hüllen günstiger

Nachdem die Vorbestellungen für die neue iPhone-17-Serie beziehungsweise das iPhone Air Ende vergangener Woche angelaufen sind, läuft natürlich auch der…

15. September 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Zubehör / Q3 Air, Q3 Spin und O3 Fitness: TORRAS stellt neue Hüllen für iPhone 17-Serie vor
Weitere Neuigkeiten
congstar streicht Bereitstellungspreise
in Provider
Unlimited Mobile: Neue Mobilfunkmarke startet in Deutschland
in Tarife
Audi tarnt günstiges Elektroauto als Volkswagen
in Mobilität
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: Amazon und notebooksbilliger verkaufen es für 874 Euro
in News | Update
Renault 4 Header
Renault 4: Neue Version soll an einen echten Klassiker erinnern
in Mobilität
Innovationsindex: Deutschland verliert weiter an Boden
in Marktgeschehen
Re Bereit Zur Abfahrt
Deutschlandticket: Kritik an drohender Preiserhöhung
in Mobilität
Assassins Creed Black Flag Header
Assassin’s Creed: Remake für Black Flag soll Anfang 2026 kommen
in Gaming
Ford Deutschland: Die Probleme sind zurück auf dem Tisch
in Mobilität
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
PlayStation 5 (Pro): Großes Update auf Version 12 hat ein Datum
in Firmware und OS