Fintech

DKB-App bekommt eine praktische neue PDF-Funktion

René Hesse
Von
Dkb Header

Die DKB erweitert ihre Banking-App mit Version 2.57.1 um einen PDF-Export für Transaktionen und behebt mehrere Fehler.

Nutzer können einzelne Transaktionen nun als PDF speichern. Die Funktion eignet sich beispielsweise zur Ablage in persönlichen Finanzunterlagen. Daneben hat die DKB die Aktualisierung der Startseite überarbeitet.

Nach einem manuellen Aktualisieren sollen künftig auch Änderungen an den Kontodetails direkt übernommen werden. Das Update betrifft damit nicht nur neue Funktionen, sondern auch mehrere bislang sichtbare Fehler.

DKB-App 2.57.1 behebt Fehler bei Zahlungen

Diese Änderungen nennt die DKB für Version 2.57.1:

  • Transaktionen lassen sich als PDF speichern.
  • Kontodetails werden beim Aktualisieren der Startseite neu geladen.
  • Der Status von 3D-Secure-Zahlungen wird wieder korrekt angezeigt.
  • Auftragsbeträge erscheinen wieder korrekt statt mit 0,00 Euro.
  • Stabilität und kleinere Fehler wurden laut DKB ebenfalls verbessert.

Die neue Version wird bereits über die App-Stores verteilt. Große Neuerungen enthält das Update zwar nicht, der PDF-Export ist im Alltag aber durchaus praktisch.

Zum DKB Girokonto →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Apple AirPods 5 haben „deutlich“ besseres ANC
09.09.26 · Audio
Apple iPhone 18 Pro: Neue Dynamic Island mit einer neuen Funktion
09.09.26 · Smartphones
norisbank: Sonderzins auch für Bestandskunden
08.09.26 · Fintech
Unbekanntes iPhone: Überraschender Leak kurz vor dem Apple Event
09.09.26 · Smartphones
Volkswagen Bank: Neue Zinsoffensive für das Tagesgeldkonto startet
08.09.26 · Fintech
Neue Nintendo Switch 2 ist da und bringt eine große Änderung mit
09.09.26 · Gaming
X geht gegen Nitter und XCancel vor: Beide Dienste sind offline – und kommen wohl zurück
26.08.26 · Social · Update
Klarna führt Pflicht-Mitgliedschaft für die Kreditkarte ein
08.09.26 · Fintech
ChatGPT Images 2.5: OpenAI legt bei Bildern deutlich nach
08.09.26 · Dienste
UmweltBank bietet UmweltGiro jetzt als Gemeinschaftskonto an
05.09.26 · Fintech
Du bist hier: Android · Apple · DKB
mobiFlip / News / Fintech / DKB-App bekommt eine praktische neue PDF-Funktion