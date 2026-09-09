DKB-App bekommt eine praktische neue PDF-Funktion

Die DKB erweitert ihre Banking-App mit Version 2.57.1 um einen PDF-Export für Transaktionen und behebt mehrere Fehler.

Nutzer können einzelne Transaktionen nun als PDF speichern. Die Funktion eignet sich beispielsweise zur Ablage in persönlichen Finanzunterlagen. Daneben hat die DKB die Aktualisierung der Startseite überarbeitet.

Nach einem manuellen Aktualisieren sollen künftig auch Änderungen an den Kontodetails direkt übernommen werden. Das Update betrifft damit nicht nur neue Funktionen, sondern auch mehrere bislang sichtbare Fehler.

DKB-App 2.57.1 behebt Fehler bei Zahlungen

Diese Änderungen nennt die DKB für Version 2.57.1:

Transaktionen lassen sich als PDF speichern.

Kontodetails werden beim Aktualisieren der Startseite neu geladen.

Der Status von 3D-Secure-Zahlungen wird wieder korrekt angezeigt.

Auftragsbeträge erscheinen wieder korrekt statt mit 0,00 Euro.

Stabilität und kleinere Fehler wurden laut DKB ebenfalls verbessert.

Die neue Version wird bereits über die App-Stores verteilt. Große Neuerungen enthält das Update zwar nicht, der PDF-Export ist im Alltag aber durchaus praktisch.

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